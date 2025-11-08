COMPROMISO MUNICIPAL DE SOLEDAD ACABA CON DRENAJES COLAPSOS EN COLONIAS: ALCALDE

– Juan Manuel Navarro reafirma un gobierno cercano, sensible a las demandas prioritarias de la población, para proteger la salud y garantizar bienestar.

Aunado a la realización de, aproximadamente, 20 obras de nueva infraestructura urbana en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se atiende la sustitución de líneas de drenaje sanitario en varias colonias, con el fin de de resolver problematicas urgentes de las familias y brindarles entornos saludables, dignos y seguros para vivir, afirmó el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, reiterando que su gobierno es cercano, sensible y comprometido con el bienestar colectivo.

Detalló que en fechas recientes, a través de la Dirección de Infraestructura Municipal, se culminó con el cambio de tubería de la red de drenaje sanitario en las colonias San Francisco y San Antonio, donde las familias convivían con aguas negras expuestas, representando un grave riesgo para su salud. «Atendimos el llamado ante una falta de mantenimiento histórica en la red sanitaria, el INTERAPAS no escucha y nosotros le estamos entrando con recursos propios, pero contentos de apoyar a las y los soledenses», afirmó.

Actualmente, dijo, se llevan a cabo los trabajos de sustitución de líneas de drenaje en 8 calles de la colonia Villas de Foresta, donde también existe un grave problema de exposición de aguas negras frente a las viviendas, debido a un colapso profundo en la red. Aqui, los trabajos avanzan en la avenida Lagos de Moreno, desde Circuito Potosí hasta varias calles del sector.

Por otro lado, agregó Juan Manuel Navarro, se avanza en el cambio de tubería sanitaria en la colonia San Antonio, en la calle Venustiano Carranza, «aquí, el beneficio alcanza a toda una comunidad escolar de un Jardín de Niños, condominios y viviendas».

El presidente municipal subrayó que cada obra de pavimentación que ejecuta el Ayuntamiento, incluye sustitución de líneas de drenaje para garantizar servicios básicos a las familias, sin embargo, en ocasiones se detectan desperfectos que deben corregirse para entregar una obra de calidad, por lo que también se atiende. Tal es el caso de las colonias San Felipe y Los Fresnos, donde se realizan trabajos adicionales ya que la red también se encuentra deteriorada.

Atendiendo este tipo de situaciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma un plan de acciones integrales que devuelven condiciones dignas de vida, para integrantes de todas las familias, asegurándose de eliminar problemas añejos. Hoy, las familias viven mejor en Soledad, con intervenciones inmediatas, directas y sin esperar a que las instancias correspondientes hana lo propio, finalizó el edil.