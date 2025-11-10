COMERCIOS EN SOLEDAD CON BUENA EXPECTATIVA PARA TEMPORADA DE BUEN FIN

– Se llevará a cabo un monitoreo del comportamiento comercial para conocer resultados y la tendencia del consumidor soledense

Con el propósito de incentivar el consumo local y fortalecer la economía del municipio, este año, comercios de Soledad de Graciano Sánchez participarán en la próxima edición del “Buen Fin”, con una expectativa de crecimiento en ventas que podría oscilar entre un 35 y 45 por ciento, principalmente en los sectores de comercio y servicios, detalló Héctor Xavier Andrade Ovalle, titular de la Dirección de Desarrollo Económico.

El funcionario municipal precisó que por instrucciones del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, se trabaja de manera coordinada con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) de San Luis Potosí para impulsar la participación de negocios soledenses en el programa, principalmente del sector comercial y de servicios que ha crecido por el dinamismo económico que se ve en el municipio.

Andrade Ovalle precisó que durante esta edición, se llevará a cabo un monitoreo del comportamiento comercial para conocer resultados y la tendencia del consumidor local, por lo que “existe optimismo entre los soledenses que participan en el Buen Fin” principalmente por las ventas que serán impulsadas por la cercanía de la temporada navideña y la oportunidad que representa el cierre de año para promover el consumo local y fortalecer la economía de Soledad.

El funcionario subrayó que Soledad cuenta actualmente con una red comercial en crecimiento, que incluye la instalación de nuevos centros comerciales y cadenas de servicio recientemente instaladas, así como, la Plaza Citadina que se ha convertido en un punto comercial donde se pueden encontrar marcas nacionales que atraen el interés del consumidor local.