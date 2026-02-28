COMERCIO MUNICIPAL DE SOLEDAD SIN BAJAR LA GUARDIA EN INSPECCIÓN DE CENTROS NOCTURNOS

* La Dirección implementa operativos permanentes los fines de semana para verificar horarios y normatividad, priorizando el orden, la legalidad y la tranquilidad de las familias.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece las acciones de vigilancia e inspección en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, mediante un dispositivo permanente que se realiza en coordinación intermunicipal y que ha generado resultados favorables para la población, encabezado por la Dirección de Comercio Municipal, y priorizando el orden, la legalidad y el respeto a la tranquilidad de las familias soledenses.

Como parte de estos trabajos, se mantienen recorridos en establecimientos considerados de “giro negro”, supervisando una operación regular por ruido u horario de servicio. Los operativos se desarrollan todos los fines de semana en horarios estratégicos: de 15:00 a 22:00 horas y de 22:00 horas hasta las 3:00 o 4:00 de la madrugada, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las licencias de funcionamiento y la normatividad vigente, además de atender de manera oportuna las quejas vecinales.

La Directora de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle informó que se ha logrado una respuesta positiva por parte de propietarios de bares, cervecerías y depósitos, quienes han acatado las indicaciones emitidas por la autoridad. “Estamos trabajando de la mano con los dueños de estos giros, reiterándoles las indicaciones para evitar multas por incumplimiento de horarios, y lo han hecho muy bien hasta ahora; hemos verificado que cierran a la hora que corresponde y no ha habido necesidad de aplicar sanciones». La funcionaria relató que entre los resultados, el pasado sábado se realizó el decomiso de 15 botellas en un establecimiento donde se vendía alcohol de alta graduación sin permiso.

El Gobierno Municipal reafirma que estos dispositivos se realizan con una visión preventiva y de acompañamiento, privilegiando el diálogo y la corresponsabilidad social antes que la sanción, y manteniendo coordinación con la Dirección de Gobernación para evitar la venta de bebidas no autorizadas; con acciones firmes, ordenadas y cercanas a la ciudadanía, la Administración Municipal consolida entornos más tranquilos y seguros en favor de las familias soledenses.