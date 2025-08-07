COMERCIO MUNICIPAL DE SOLEDAD REFUERZA REGULACIÓN COMERCIAL EN EL PRIMER CUADRO

– Inspectores municipales refuerzan operativos vespertinos en giros con venta de alcohol y eventos en vía pública.

Con el objetivo de salvaguardar el orden en la vía pública y brindar mayor seguridad a las familias soledenses, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Comercio, intensificó los operativos de supervisión en diversos puntos de la cabecera municipal, especialmente durante las tardes, cuando se registra mayor actividad comercial.

Patricia Cuevas Ovalle, directora del área, informó que inspectores municipales realizan recorridos estratégicos por salones de baile, centros nocturnos, bares, establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y otros giros comerciales, con la finalidad de verificar que operen conforme a la normatividad vigente, siguiendo las directrices del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener el orden, la cercanía y la seguridad.

Asimismo, destacó que se mantiene una vigilancia constante para evitar la instalación de toldos y estructuras en fiestas realizadas sobre la vía pública, ya que estas obstrucciones pueden impedir la movilidad de servicios de emergencia y ponen en riesgo la integridad de la población.

Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno Municipal de mantener cercanía con la ciudadanía, escuchando y atendiendo sus necesidades, atendiendo la instrucción de consolidar entornos más seguros y ordenados para todas y todos.