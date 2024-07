COMERCIO MUNICIPAL DE SOLEDAD MANTIENE RETIRO PUBLICIDAD IRREGULAR DE LA VÍA PÚBLICA

* Cada viernes, se recolectan entre 30 y 50 kilos de anuncios no autorizados; postes de telefonía y alumbrado, así como bardas, son los principales focos de publicidad ilegal.

En un esfuerzo por mantener la ciudad limpia y ordenada, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, intensificó las acciones para retirar publicidad no autorizada de diversas calles y avenidas principales de la ciudad, logrando recolectar entre 30 y 50 kilogramos de anuncios sin permiso, cada semana.

Javier Rodríguez Contreras, director de Comercio Municipal, detalló que el operativo, que se lleva a cabo en avenidas con un alto número de establecimientos comerciales, como de Los Pinos, Valentín Amador y José de Gálvez, involucra a un equipo de inspectores que trabajan para vigilar que no exista publicidad no admitida. “Esta labor se ha vuelto aún más severa tras la temporada electoral, ya que algunos partidos políticos no han cumplido con su obligación de retirar su propaganda”.

Rodríguez Contreras señaló que la publicidad carente de permisos daña significativamente la imagen urbana, afectando la estética y el orden de la ciudad, y a pesar de las restricciones, los anuncios continúan colocándose en postes de telefonía y alumbrado o se pintan bardas sin la debida autorización, siendo un desafío constante para el equipo de inspectores encargados de mantener la limpieza y el orden en las áreas públicas.

