COMERCIO MUNICIPAL DE SOLEDAD ALISTA 700 ESPACIOS PARA OFERENTES EN LA FENAE 2026

– Las y los interesados ya pueden acudir a tramitar su lugar en la zona comercial de la Feria.

– El año pasado, se tuvo gran participación de comerciantes de otros estados y municipios.

Como parte de la organización de la Feria Nacional de la Enchilada 2026 (FENAE), la Dirección de Comercio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, realizó los trabajos de limpieza, división y pinta de espacios en calles y en la Plaza principal, donde se contempla otorgar cerca de 700 sitios para venta de productos de oferentes locales y foráneos, siendo acciones que reafirman el compromiso de apoyar el comercio regional y brindar oportunidades para todas y todos los soledenses.

La titular de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle informó que la división de estos espacios se encuentran listos en las calles de Zaragoza, Rayón, Negrete, Matamoros, Hidalgo y Aldama, mismos que permitirán a cada comerciante tener un lugar ordenado y digno para ofrecer sus productos a las familias y visitantes durante la Feria Nacional de la Enchilada.

Comentó que cada año existe interés de oferentes de otros estados del país en participar en la FENAE, tal como ocurrió el año pasado, cuando acudieron comerciantes de Michoacán y la Ciudad de México principalmente, quienes ofrecieron café, dulces típicos y artesanías regionales, logrando buenas ventas y reconociendo haber tenido una grata experiencia en sus ventas y la organización del evento.

Cuevas Ovalle también precisó que por instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro muñiz, se mantiene la cercanía y una buena relación con el comercio establecido del municipio, a quienes se les informa previamente sobre los trabajos de pintura y liberación de espacios, además de que se les invita a participar en la máxima fiesta de las y los soledenses, garantizando respetar sus lugares si desean integrarse como oferentes en la próxima temporada ferial.

Además de los puestos de venta de productos típicos y artesanales, se contará con una ?Muestra Gastronómica en el jardín principal, la cual año con año tiene gran éxito y aceptación entre visitantes, por lo que para esta edición se espera que más comerciantes se sumen y ofrezcan sus platillos, con el objetivo de fortalecer el ambiente familiar e impulsar la economía local.

Finalmente, la titular comentó que las personas interesadas deben acudir a la Dirección de Comercio Municipal, donde el trámite es gratuito y rápido, para ello es necesario llevar su documentación para el registro y tomarse una fotografía, este tramite es necesario para hacer entrega de su credencial como oferentes.