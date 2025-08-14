COLONIA HOGARES POPULARES PAVÓN EN SOLEDAD TIENE DOS VIALIDADES TOTALMENTE TRANSFORMADAS

– Este lunes pasado, fueron inauguradas por el Alcalde, Juan Manuel Navarro y el Gobernador, Ricardo Gallardo, en el marco de la inauguración del imponente Parque Lineal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, entregaron a la ciudadanía dos importantes obras de pavimentación que cambian por completo el rostro de las colonias Hogares Populares Pavón, San Francisco Tercer Plano y El Morro; calles que durante años estuvieron cubiertas de tierra suelta y convertidas en tiraderos clandestinos, hoy lucen renovadas, seguras, iluminadas y modernas, elevando la plusvalía de la zona y mejorando la calidad de vida de miles de familias.

Estas dos vialidades que dignifican la cotidianidad de miles de habitantes, fueron inauguradas en el marco de la apertura del Parque Lineal más grande de México, y el segundo en el municipio, donde antes era una zona olvidada y anegada por un canalón de aguas residuales. El Parque Lineal y estas dos vialidades, dan a las miles de familias un presente y un futuro de grandes oportunidades.

La Avenida Providencia, que conecta desde la calle Carlos V hasta Avenida Libertad, ahora cuenta con pavimento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, alumbrado y señalética, brindando una vialidad de larga duración y alto estándar de calidad; en tanto, la calle Paseo de las Palomas, en el tramo de Avenida Paseo de las Aves a Calle Pingüino, fue rehabilitada con carpeta asfáltica, rampas, banquetas, rejillas pluviales y nueva iluminación, lo que facilita el tránsito y da mayor seguridad a peatones y automovilistas.

“Estas calles son más que pavimento nuevo, son un símbolo del cambio que estamos construyendo junto con nuestra gente, hoy entregamos vialidades dignas, seguras y bien iluminadas, que dejan atrás el abandono y el deterioro para abrir paso al progreso y al bienestar de Soledad”, afirmó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Ambas obras optimizan la movilidad, y transforman la imagen urbana de la zona, conectando de manera eficiente a las y los habitantes con comercios, escuelas y áreas de recreación, agregó el edil soledense, quien señaló que la justicia social y la igualdad de condiciones son una realidad para las familias.