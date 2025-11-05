COLECTORES PLUVIALES EN PRIVADAS DE LA HACIENDA Y SAN JORGE EN SOLEDAD, CASI LISTOS PARA ENTREGARSE

– La obra en San Jorge ha culminado en cuanto a la instalación de tubería de conexión al Río Santiago, y actualmente se trabaja en la colocación de rejilla; sería entregada este mismo año.

– En Privadas de la Hacienda, la construcción de la red de drenaje sanitario presenta un avance del 80 por ciento; se trabaja, actualmente, en el colector de 60 pulgadas y colocación de pozos de visita.

Tal y como fue instruido por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, las colonias Privadas de la Hacienda y San Jorge en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, pronto tendrán un colector pluvial que acabe con las inundaciones históricas y represente un cambio social para miles de familias, gracias al avance que presentan los proyectos de construcción a cargo de la Dirección de Infraestructura municipal.

Jorge Grimaldo Limón, titular de esta área municipal, detalló cómo estos dos colectores continúan su edificación y adelantó que este mismo año, las y los habitantes de la colonia San Jorge, comerciantes y automovilistas que circulan en la avenida Acceso Norte, recibirán esta obra hidráulica tan anhelada durante años.

El funcionario informó que la obra en San Jorge ha sido culminada en cuanto a la instalación de tubería que pasa cerca al fraccionamiento, así como la que hace conexión con el Río Santiago; en estos momentos “se trabaja en la colocación de rejillas sobre la avenida para captar y conducir el agua pluvial hacia dicho cauce, con lo cual el colector podrá operar plenamente evitando encharcamientos en la avenida Acceso Norte”.

Sobre la colonia Privadas de la Hacienda, explicó, se han instalado aproximadamente mil 200 metros lineales del colector, que incluye una tubería de 60 pulgadas; la red de drenaje sanitario registra un progreso del 80 por ciento y se siguen culminando pozos de visita, estimando que la obra esté en operación a inicios del año 2026.

Grimaldo Limón señaló que ambas obras, de alto impacto social y deseadas por las familias, pondrán fin a la problemática de inundaciones durante la temporada de lluvias, ofreciendo una solución definitiva a un problema histórico que afectaba a automovilistas, comerciantes y familias de esta zona.

Finalmente, destacó que este proyecto forma parte de la visión y el liderazgo del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien impulsa con pasos firmes la transformación de la infraestructura hidráulica del municipio, devolviendo tranquilidad y seguridad a miles de habitantes que durante años padecieron encharcamientos severos en cada temporada de lluvias.