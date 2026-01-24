COLECTOR PLUVIAL DE CACTUS HA RESUELTO PROBLEMÁTICA AÑEJA DE FAMILIAS SOLEDENSES

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz reconoce el impacto positivo de esta infraestructura hidráulica que ha eliminado inundaciones durante lluvias y está a punto de ser entregada.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, reconoció que la construcción del Colector Pluvial en la colonia Cactus, impulsada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, ha dado resultados de gran impacto a las familias de la zona oriente, eliminando las inundaciones que eran frecuentes y lamentables en temporada de lluvias; actualmente, la obra registra un avance del 95 por ciento y falta poco para que sea entregada.

“Esta obra ya está funcionando y hoy las familias de Cactus, Quintas de la Hacienda y alrededores viven con mayor tranquilidad; es el resultado de escuchar a la gente y de trabajar de manera responsable y coordinada con el Gobierno Estatal, para generar bienestar real”, expresó el edil, al subrayar que la prevención y la seguridad de las familias son prioridad para la sinergia entre ambos gobiernos.

Una de las vecinas de la zona, Fabiola Hernández, reconoció que ya comenzaron a notar el beneficio de esta obra histórica en el municipio, al señalar que después de más de 20 años de vivir con inundaciones constantes, representa tranquilidad y bienestar para todas las familias de la zona.

“Estamos muy agradecidos con el Presidente, Juan Manuel Navarro y con el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, porque ahora sí nos hicieron caso; antes, con cualquier lluvia, nuestras casas se inundaban por fuera y por dentro, llegamos a perder muebles y artículos de nuestro hogar, y hoy llueve y todo el colector ya está funcionando muy bien”.

El Colector tiene una extensión de más de un kilómetro e incluye la construcción de canales de cuatro celdas, colocación de tuberías e infraestructura de calidad, lo que permite un manejo adecuado del agua pluvial durante la temporada de lluvias.

Para seguir brindando cercanía y dar muestra de un compromiso real con el desarrollo social de Soledad, Ayuntamiento reafirma su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, fortaleciendo la seguridad y el desarrollo ordenado del municipio.