CNDH SUPERVISA Y AVALA INSTALACIONES DE LA GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD

– La barandilla municipal cumplió estándares de protección de personas detenidas, y se comprometieron puntos de mejora en materia administrativa y capacitación.

Con resultados positivos en el cumplimiento de estándares apegados a la legalidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) avaló la operación de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, como parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La inspección concluyó con un balance positivo para la corporación, gracias a los esfuerzos e instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, que ha invertido en mejoras sustanciales para garantizar un funcionamiento de la corporación correcto, responsable y protector de los derechos fundamentales de las personas.

El Director General de la Guardia Civil de Soledad, comisario Víctor Aristarco Serna Piña recibió a integrantes de la CNDH, quienes recorrieron las instalaciones, específicamente de Barandilla Municipal, las cuales cumplen con los requerimientos establecidos por el organismo autónomo.

El mando soledense señaló que, aunque se cumplieron los estándares, el trabajo no se detiene y debe fortalecerse las áreas de oportunidad, atendiendo las recomendaciones dadas por la autoridades federal.

“Fue una evaluación que nos dejó un balance positivo; se cuenta con instalaciones adecuadas para la detención de ciudadanos y también hemos dado seguimiento a las capacitaciones para fortalecer el respeto a los derechos humanos y al debido proceder. Aunque debemos reconocer que todavía hay puntos que mejorar, como reforzar las capacitaciones y otros aspectos en los que nuestro Alcalde ya está trabajando para cumplir con lo que se nos solicita”, dijo el mando municipal.

El personal de la CNDH, integrado por José María Morales y el médico Lenin Pedro Sánchez, recorrió las instalaciones la zona de Barandilla y revisó las áreas relacionadas que complementan el trabajo de los oficiales al momento de realizar detenciones, tanto por faltas administrativas como por los casos en los que se procede con la puesta a disposición de la autoridad competente.