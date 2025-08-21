CIUDADANÍA SOLEDENSE CELEBRA PRÓXIMO CONSULTORIO MÉDICO GRATUITO EN CIUDAD REAL

– Familias soledenses destacan el ahorro y la tranquilidad que traerá el nuevo centro de atención médica para sus hijas e hijos, significando ahorro, cercanía y bienestar.

El arranque de la construcción de un consultorio médico gratuito en el fraccionamiento Ciudad Real despertó esperanza y agradecimiento entre las familias soledenses, quienes destacan la cercanía y la sensibilidad del Gobierno Municipal hacia sus necesidades. Vecinas y vecinos expresan que contar con un espacio de salud y una purificadora de agua en su entorno representa un respaldo invaluable para su economía y bienestar.

Erika Hernández Torres, habitante de la colonia San José del Barro, compartió su sentir: “Hay muchas personas que somos de pocos recursos y seríamos beneficiarios de este consultorio gratuito, porque sí nos hacía falta tener un médico más cercano, por lo que va a beneficiar a las personas de todas las colonias cercanas. Agregó que cuando no se tienen los recursos para poder acudir con un médico, “eso aumenta el gasto por la movilidad para poder llegar a Soledad y llevar a mis hijos al médico, muchas gracias al Alcalde Juan Manuel Navarro por brindarnos estos apoyos, porque siempre ha visto por la gente de Soledad”.

De igual forma, Magdalena Pérez, beneficiaria de estos servicios, señaló: “El consultorio médico sí nos va a ayudar mucho, más que nada para las personas adultas que a veces necesitan medicamentos, esperemos que lo aprovechen también ellas tanto como los niños, servirá para tener atención inmediata en casos de gripa, calentura que sufren los niños, y aparte gratuito, muchas gracias al licenciado Juan Manuel Navarro, estamos muy agradecidos con él”.

Con esta obra se transformará la calidad de vida de más de 5 mil 800 habitantes de la zona, y este tipo de testimonios dan muestra de la cercanía del Gobierno Municipal con las familias, la escucha de sus necesidades y el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de impulsar acciones que garanticen salud, ahorro y seguridad en los hogares de quienes más lo necesitan.