10.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

CINE CON CAUSA: SOLEDAD INVITA A COMPARTIR ABRIGO Y ALEGRÍA ESTA NAVIDAD CON USUARIOS DE LAS UBR’S

By Redacción
93
lunes, diciembre 8, 2025

– La Dirección de Cultura Municipal invita a participar en el ciclo “Navidad en Pantalla Grande”, que permite apoyar a niñas y niños de las UBR mientras se comparte cine navideño en un espacio seguro, cálido y accesible.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez hace un llamado especial a las familias para sumarse al ciclo de cine “Navidad en Pantalla Grande”, una experiencia pensada para unir solidaridad y entretenimiento en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango»; con solo llevar un juguete, frazada, cobija, ropa abrigadora o pants, cada asistente puede convertirse en parte de una gran cadena de amor que brindará abrigo y alegría a niñas y niños que reciben terapias en las Unidades Básicas de Rehabilitación, y al mismo tiempo, podrán disfrutar funciones de cine.

La Dirección de Cultura y Turismo proyectará películas como “Pinocchio” el 11 de diciembre a las 18:00 horas, “El Grinch” el 14 de diciembre a las 12:00 horas y “Los Gremlins” el 21 de diciembre a las 12:00 horas, que llenarán de espíritu navideño este emblemático recinto, con lo que el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la población, mediante espacios donde la convivencia y la solidaridad van de la mano.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura y Turismo Municipal, destacó la esencia del programa: “Queremos que cada familia viva momentos especiales; venir al cine y al mismo tiempo ayudar es una manera hermosa de unirnos como comunidad y demostrar que en Soledad sabemos tender la mano”, expresó.

La Administración Municipal invita a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las actividades decembrinas que continúan a lo largo del mes, con el propósito de ofrecer alternativas que fortalezcan la convivencia, despierten empatía y permitan que cada rincón de Soledad de Graciano Sánchez viva una temporada navideña cercana, cálida y accesible.

Artículo anterior
Zafra de recuperación inicia este martes en el IPA.
Artículo siguiente
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INFORMA CIERRES VIALES NOCTURNOS EN LA OBRA DEL PUENTE VEHICULAR
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.