CINE CON CAUSA: SOLEDAD INVITA A COMPARTIR ABRIGO Y ALEGRÍA ESTA NAVIDAD CON USUARIOS DE LAS UBR’S

– La Dirección de Cultura Municipal invita a participar en el ciclo “Navidad en Pantalla Grande”, que permite apoyar a niñas y niños de las UBR mientras se comparte cine navideño en un espacio seguro, cálido y accesible.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez hace un llamado especial a las familias para sumarse al ciclo de cine “Navidad en Pantalla Grande”, una experiencia pensada para unir solidaridad y entretenimiento en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango»; con solo llevar un juguete, frazada, cobija, ropa abrigadora o pants, cada asistente puede convertirse en parte de una gran cadena de amor que brindará abrigo y alegría a niñas y niños que reciben terapias en las Unidades Básicas de Rehabilitación, y al mismo tiempo, podrán disfrutar funciones de cine.

La Dirección de Cultura y Turismo proyectará películas como “Pinocchio” el 11 de diciembre a las 18:00 horas, “El Grinch” el 14 de diciembre a las 12:00 horas y “Los Gremlins” el 21 de diciembre a las 12:00 horas, que llenarán de espíritu navideño este emblemático recinto, con lo que el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la población, mediante espacios donde la convivencia y la solidaridad van de la mano.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura y Turismo Municipal, destacó la esencia del programa: “Queremos que cada familia viva momentos especiales; venir al cine y al mismo tiempo ayudar es una manera hermosa de unirnos como comunidad y demostrar que en Soledad sabemos tender la mano”, expresó.

La Administración Municipal invita a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las actividades decembrinas que continúan a lo largo del mes, con el propósito de ofrecer alternativas que fortalezcan la convivencia, despierten empatía y permitan que cada rincón de Soledad de Graciano Sánchez viva una temporada navideña cercana, cálida y accesible.