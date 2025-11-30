CICLO «NAVIDAD EN PANTALLA GRANDE» LLEGA A SOLEDAD CON UNA CAUSA SOLIDARIA

– La Dirección de Cultura Municipal proyectará funciones con causa en el Teatro “Doroteo Arango” para apoyar a niñas y niños con discapacidad.

Con el propósito unir a las familias y promover la solidaridad durante la temporada decembrina, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez anunció el ciclo “Navidad en Pantalla Grande” mediante el que cada función permitirá recolectar obsequios destinados a niñas y niños con discapacidad atendidos en las Unidades Básicas de Rehabilitación del DIF Municipal, reforzando con ello la cercanía del Gobierno Municipal y el compromiso de impulsar acciones que tocan la vida de quienes más requieren apoyo en estas fechas, tal como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura Municipal, informó que el acceso a cada película será mediante la entrega de un juguete didáctico, cobija, frazada, pants u obsequio para menores de entre 6 y 13 años, destacó que esta propuesta cultural sigue la guía del Alcalde para fortalecer el tejido social a través de actividades que acercan a las familias y fomentan la empatía en la comunidad.

Las proyecciones se realizarán en el Teatro y Centro Cultural de Soledad “Doroteo Arango”, donde el público podrá disfrutar la siguiente programación: Expreso Polar, domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas; Mi Pobre Angelito, jueves 4 de diciembre a las 18:00 horas; ¡Qué Bello es Vivir!, sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas; Pinocho, jueves 11 de diciembre a las 18:00 horas; El Grinch, domingo 14 de diciembre a las 12:00 horas; y Los Gremlins, domingo 21 de diciembre a las 12:00 horas.

El recinto se ubica en calle Santa Martha 521, fraccionamiento Rancho Blanco, con acceso mediante las rutas 4, 15, 20, 36 y 37; el Gobierno Municipal invita a participar en este ciclo navideño con sentido social, donde cada película representa un momento para compartir, ayudar y encender esperanza en la vida de niñas y niños que más lo necesitan.