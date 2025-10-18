CENTROS COMUNITARIOS DE SOLEDAD CELEBRAN DÍA DE MUERTOS CON TALLERES DE TRADICIÓN Y CREATIVIDAD

– Usuarios y usuarias participan en la elaboración de catrinas, coronas, flores de cempasúchil y pan de muerto, mientras se preparan comparsas y concursos de disfraces.

Los Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, se llenan de tradición y creatividad con motivo del Festival de Día de Muertos, promoviendo la cercanía con la población y la participación de personas adultas mayores en actividades culturales y recreativas, respaldadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

En el CDC de la colonia Rivas Guillén Norte se elaboran máscaras alusivas a Xantolo, coronas y catrinas, mientras que en Santo Tomás se realizan catrinas, coronas, flores de cempasúchil de papel y altares de muertos para el concurso de INAPAM; en Rivas Sur, las y los participantes preparan coronas, flores de cempasúchil de papel y ensayan para la comparsa del Desfile de Xantolo.

El Taller de Cocina permite a las y los asistentes preparar pan de muerto, integrando gastronomía y tradición en cada centro comunitario, mientras que los talleres de manualidades refuerzan la participación de las y los adultos mayores, quienes disfrutan adornando altares y creando piezas representativas de la festividad.

A través de estas actividades, el Ayuntamiento de Soledad asegura que la población tenga acceso a espacios donde se preserven las tradiciones y se fomente la convivencia entre generaciones, incluyendo la elaboración del Altar de Muertos en el cementerio municipal, decorado con flores de cempasúchil y elementos emblemáticos de la cultura mexicana.