CENTRO LIBRE EN SOLEDAD, MODELO NACIONAL EN ATENCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

– Con atención psicológica, jurídica y de trabajo social, el Centro LIBRE refuerza la estrategia municipal para la prevención y erradicación de la violencia de género, acercando servicios dignos y confiables a las familias de Soledad de Graciano Sánchez.

A poco más de un mes de su inauguración, el Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) ubicado en la colonia Pavón, se mantiene en operación permanente como un espacio pensado para la prevención y atención de la violencia de género en Soledad de Graciano Sánchez; impulsado por el Gobierno del Estado y operado actualmente por el Ayuntamiento, este Centro ofrece atención integral a mujeres del municipio, con servicios vigentes de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas, además de atención telefónica los fines de semana, garantizando acompañamiento oportuno y cercano a quienes lo necesiten.

Este espacio representa un hecho sin precedentes, al tratarse del primer Centro LIBRE en el Estado construido con recurso propio del municipio, resultado de la gestión y empatía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, y considerado prototipo a nivel nacional por su infraestructura y modelo de atención; la puesta en marcha de este centro forma parte del plan municipal para proteger a las mujeres y del cumplimiento de las medidas de la Alerta de Violencia de Género, dando muestra de un gobierno que escucha, atiende y actúa de manera responsable.

María Alicia Martínez Rodríguez, directora de la Instancia de la Mujer, destacó la cercanía y el compromiso permanente del Ayuntamiento con la seguridad y la integridad de las mujeres. “Este es un espacio real, digno y confiable para las mujeres de Soledad; aquí pueden llegar sin importar la situación que vivan y recibir atención integral o la canalización necesaria, la invitación es a dejar de normalizar la violencia y acercarse, porque hoy Soledad cuenta con instituciones que trabajan de forma coordinada para erradicarla”, afirmó.

El Centro LIBRE integra atención psicológica, asesoría jurídica y trabajo social, además de canalización a instancias como el Centro de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres del Estado, la Comisión Estatal de Víctimas, DIF Municipal, Guardia Civil, Unidad de Atención a víctimas de Violencia (UAVI) y la Unidad de Género; todo ello se desarrolla en instalaciones dignas, con áreas infantiles, ludoteca, sala de usos múltiples y espacios privados que permiten una atención confidencial, pensada para estar cerca de las familias, de las mujeres y de los sectores más vulnerables.