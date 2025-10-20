16.2 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

CARRERA ATLÉTICA DE LA UTEC REFUERZA LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE EN SOLEDAD

By Redacción
111
lunes, octubre 20, 2025
– La participación de estudiantes, docentes y ciudadanía se combinó con el respaldo del Alcalde, Navarro Muñiz, a través de la Coordinación de Deporte Municipal, garantizando un evento seguro y organizado.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a través de la coordinación de deporte municipal respaldó la realización de la Carrera Atlética conmemorativa del 28 aniversario de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, que se llevó a cabo este domingo 19 de octubre, reuniendo a estudiantes, docentes, personal administrativo y ciudadanía en general en el tradicional circuito de la Carrera de la Enchilada.

El evento que incluyó dos trayectos de 3 y 10 kilómetros, fomentó la convivencia, los hábitos saludables y la participación de jóvenes y familias, consolidando a Soledad como un municipio que impulsa el deporte y la recreación, tal como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El recorrido se desarrolló partiendo y concluyendo en el Jardín Principal de Soledad, atravesando avenidas principales como Juárez, Matehuala, Soledad y San Pedro; la cobertura incluyó cronometraje profesional y registro fotográfico, asegurando que la experiencia deportiva fuera completa y organizada.

Las ganadoras del circuito de 10 kilómetros, categoría femenil libre, fueron en primer lugar: Luz Elena González Becerra; segundo lugar: Jana María Loredo Torres y tercer lugar: Lourdes Araceli Guzmán Guzmán. En la libre varonil, el primer lugar lo obtuvo Omar Emiliano González Bronco; segundo lugar: Martín Genaro Loredo López y el tercer lugar: Diego Issac Loredo Muñiz.

Para asegurar la organización y seguridad de la competencia, se implementó un dispositivo de seguridad vial y movilidad, desplegado por elementos de la Guardia Civil Municipal en patrullas y motocicletas, con lo que se reafirma el compromiso de la Administración municipal de garantizar entornos seguros para la ciudadanía, atendiendo las necesidades de quienes participan en actividades deportivas y de recreación.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad reafirma su cercanía con la comunidad y su apoyo a iniciativas que fomentan la salud, la integración y el bienestar de sus habitantes.

