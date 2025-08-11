CAPTURA DE DOS OBJETIVOS PRIORITARIOS Y MÁS DE 70 DETENCIONES POR DIVERSOS DELITOS, RESULTADOS DE LA GCM EN LA MESA ESTATAL

* Estos logros derivaron del despliegue de labores preventivas en la demarcación del 8 al 10 de agosto, las cuales se realizan de manera conjunta y en trabajos propios de la corporación.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto que permite dar garantía de paz, tal y como lo indica el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, este lunes la Guardia Civil Municipal rindió resultados del trabajo desplegado del 8 al 10 de agosto en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde expuso la captura de dos objetivos prioritarios generadores de incidencias, así como la detención de 78 personas, de las cuales 43 fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente.

La junta interinstitucional fue dirigida a nombre del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, por la Subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, en coordinación con el titular de la Guardia Civil Estatal, Rosalio Ramos García, quienes recibieron el reporte entregado por el titular de la corporación municipal, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, que entregó los siguientes resultados logrados el pasado fin de semana:

* 78 detenciones.

* Captura de dos objetivos prioritarios generadores de incidencias.

* 42 arrestados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

* Un detenido puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

* 35 personas detenidas por faltas administrativas.

* 312 auxilios atendidos.

* Se aseguraron 33 dosis de metanfetaminas, tres bolsas con marihuana, un arma de fuego tipo revólver, 27 cartuchos útiles calibre .22, dos motocicletas con reporte de robo vigente y 4.870 pesos en efectivo.

En la junta se acordó fortalecer el trabajo conjunto durante el despliegue del Plan de Operaciones «FENAPO 2025», así como en los dispositivos «BOMI» (Base de Operaciones Mixtas), «Obrero Seguro», «Trabajador Seguro», «Escuela Segura», «Rastreador» y «Cazador», así como labores propias de la Guardia Civil de Soledad en la demarcación.

La mesa se complementó con la asistencia de representantes de Gobierno Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, FGR, FGESLP, Policía de Investigación (PDI), Guardia Civil Estatal, Guardia Civil División Caminos, Guardia Civil de Villa de Pozos, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de la capital.