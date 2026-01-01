CALLES LIMPIAS, ORDENADAS E ILUMINADAS DIERON BIENESTAR A LAS FAMILIAS DE SOLEDAD

– Con acciones permanentes en colonias, escuelas y áreas recreativas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez consolidó servicios eficientes y cercanos a la población.

Para fortalecer la seguridad, el orden urbano y la calidad de vida de las familias, la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez consolidó en 2025 acciones de limpieza de calles, iluminación, recolección de basura y rehabilitación de espacios públicos, con cifras que enaltecen el esfuerzo y el trabajo de cuadrillas operativas que diariamente dieron muestra de su compromiso con el bienestar de las familias en las más de 300 colonias y localidades del municipio.

Una de las acciones destacadas, fue la rehabilitación de 6 mil 599 luminarias y la instalación de 712 nuevas en distintos puntos del municipio, reforzando la iluminación en calles, colonias y espacios públicos, en una estrategia permanente de cercanía y atención directa a la población.

Como parte de esta línea de trabajo cercana a las y los soledenses, se brindó mantenimiento constante a 99 áreas recreativas y deportivos de diversas extensiones, con un promedio de tres intervenciones al año en cada espacio, garantizando entornos seguros y funcionales para la convivencia de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y sectores vulnerables, además de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos que el Gobierno Municipal escucha y canaliza.

En el rubro educativo, Servicios Municipales apoyó la limpieza integral de 53 instituciones educativas, reforzando el compromiso con la niñez y la juventud; de estas, seis escuelas recibieron trabajos de pintura tanto en exteriores como interiores, contribuyendo a la rehabilitación de espacios dignos para el desarrollo académico y social de las comunidades escolares.

Durante 2025, las labores de limpieza se extendieron a 130 avenidas, camellones, calles, circuitos y bulevares, logrando la recolección de más 407 toneladas de residuos, además de una cobertura eficiente de rutas de recolección con una vuelta en 261 colonias y fraccionamientos, dos vueltas en 40 y hasta tres vueltas en 18 más, reflejo de un Ayuntamiento que permanece cercano, escucha y atiende las necesidades cotidianas de las familias de Soledad de Graciano Sánchez.