CABILDO DE SOLEDAD APRUEBA PROGRAMA DE DESCUENTOS EN PREDIAL PARA INICIO DE 2026

– Además, autorizaron el proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año, con un compromiso de atender las demandas y necesidades de las y los soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó las vigésima quinta y vigésima sexta sesiones ordinarias de Cabildo, en las que se aprobó el Presupuesto de Egresos 2026 y el programa “Contribuyente Cumplido”, ambas decisiones fortalecen la cercanía con las familias y consolidan el manejo responsable de los recursos públicos; el Presupuesto de Egresos, cercano a los mil 600 millones de pesos y similar al del año anterior, fue avalado por mayoría e integra el tabulador de remuneraciones y anexos del próximo ejercicio fiscal, priorizando la infraestructura urbana, educativa e hidráulica.

En la sesión posterior se aprobó por unanimidad el programa de descuentos del impuesto predial “Contribuyente Cumplido 2026”, que aplicará a todos los predios en general, mediante la Dirección de Catastro Municipal; este esquema contempla un 15 por ciento de descuento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, con el objetivo de brindar apoyo directo a las y los contribuyentes; reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de mantener una administración cercana y que escucha.

El Alcalde destacó que estas acciones permitirán iniciar el año con finanzas estables y un acompañamiento permanente a la población en su cumplimiento fiscal. “Con decisiones responsables y transparentes, damos pasos firmes para que cada familia sienta el respaldo de su gobierno, nuestro compromiso es administrar bien para seguir transformando nuestro municipio”, afirmó.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez prevé una buena recaudación durante el primer trimestre de 2026, lo que fortalecerá la implementación de obras y servicios que atienden de manera directa las necesidades de las y los soledenses, demostrando que atiende y actúa con proximidad en cada colonia y comunidad.