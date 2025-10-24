CABILDO DE SOLEDAD APRUEBA PROGRAMA DE DESCUENTOS DE FIN DE AÑO EN MULTAS Y RECARGOS EN PAGO PREDIAL

– El Programa “Deshazte de Multas y Recargos: Regulariza tu Impuesto Predial” aprobado por unanimidad, ofrecerá descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos en predios de casa-habitación

En la reciente sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, se aprobó por unanimidad el programa de descuentos en multas y recargos del impuesto predial, que este año llevará por nombre “Deshazte de Multas y Recargos: Regulariza tu Impuesto Predial”, acción que responde a las directrices del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un gobierno cercano y busca promover la cultura de cumplir con estas obligaciones sin afectar la economía de las y los contribuyentes.

Este esquema busca promover la regularización de adeudos en predios destinados a vivienda, así como en baldíos cercados y no cercados, mediante incentivos económicos durante los meses de noviembre y diciembre de 2025. Su objetivo principal es incentivar a las y los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones fiscales, aumentando la recaudación sin elevar impuestos ni accesorios, sino reduciendo estos conceptos en función de los períodos establecidos.

Los descuentos varían desde un 100% hasta un 40% en recargos, según el tipo de predio y el tiempo transcurrido para realizar el pago. En predios destinados a vivienda, los descuentos serán del 100% en recargos del 3 al 15 de noviembre, 60% del 17 al 29 del mismo mes y 40% del 1 al 16 diciembre, mientras que en baldíos cercados y no cercados, los mismos periodos ofrecerán descuentos del 50%, 30% y 15%, respectivamente.

Esta iniciativa también tiene un impacto social positivo, ya que fomenta la cultura de pago y fortalece las finanzas municipales, lo que permite seguir brindando servicios y obras de infraestructura que elevan la calidad de vida de los habitantes. Además, parte de los fondos recaudados será destinada exclusivamente a la mejora de los servicios municipales.

El programa también contempla la ampliación de los días de atención, incluyendo módulos en días sábados y atención especial para personas de la tercera edad, con la finalidad de facilitar el pago y potenciar la participación ciudadana, por lo que se invita a la ciudadanía a estar atenta a las redes sociales oficiales del Ayuntamiento para que se informe y aproveche estos beneficios, que año con año han obtenido respuesta positiva.

El Ayuntamiento de Soledad reafirma su compromiso con la economía familiar y busca, mediante estos estímulos, fortalecer el cumplimiento fiscal y la estabilidad financiera del municipio, logrando así un beneficio social que redundará en mejores servicios públicos para todos los residentes.