CABILDO DE SOLEDAD APRUEBA NUEVA TITULARIDAD EN LA CONTRALORIA INTERNA

– Con el objetivo de fortalecer el control interno y garantizar servicios eficientes y cercanos a las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez aprobó la designación de Alma Isabel Loredo Salazar.

Con la finalidad de seguir fortaleciendo un servicio público eficiente y cercano a la gente, durante la tercera sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se aprobó el nombramiento de Alma Isabel Loredo Salazar como nueva contralora interna municipal, atendiendo a la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de consolidar áreas sólidas, transparentes y orientadas a dar resultados a las familias.

El edil la instó a continuar fortaleciendo los sistemas de control y vigilancia al interior de las dependencias del Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar un servicio público de calidad.

La nueva titular es licenciada en Derecho y cuenta con una preparación especializada que incluye diplomados en Derecho, Medicina Legal, relaciones individuales de trabajo y su defensa ante tribunales, Derecho Familiar Contemporáneo, práctica de Derecho Administrativo y Fiscal.

Su trayectoria laboral incluye experiencia en la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, el ejercicio como abogada litigante, auxiliar jurídico en el área de Sindicatura del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, lo que le permite conocer de fondo el funcionamiento interno de la administración y dar seguimiento puntual a los sistemas de control y vigilancia.

De manera complementaria, en esta misma sesión de Cabildo, se aprobó la renuncia de quien se desempeñaba como Oficial Mayor del Ayuntamiento, Luis Gerardo Ruiz Ibarra, como parte de los procesos administrativos que se desarrollan con orden, responsabilidad y escuchando las necesidades del servicio público en beneficio de las y los soledenses.