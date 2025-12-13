BUEN MANEJO FINANCIERO PERMITE PAGO PUNTUAL DE PRESTACIONES LABORALES EN SOLEDAD

– El Alcalde confirmó que se destinaron alrededor de 35 millones de pesos para cubrir la primera etapa de prestaciones de fin de año, sin necesidad de endeudar al municipio.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, confirmó que su administración cumplió en tiempo y forma con la entrega de la primera parte del aguinaldo a las y los trabajadores del Ayuntamiento, lo que refleja el compromiso permanente de este Gobierno Municipal con el bienestar de las familias soledenses y la cercanía con cada área laboral, bajo criterios de absoluta responsabilidad financiera y total transparencia.

El Alcalde explicó que, gracias a la buena administración implementada durante su gestión, el Ayuntamiento logró cubrir estas prestaciones sin necesidad de endeudarse, garantizando estabilidad y confianza entre la base trabajadora. “Las prestaciones de fin de año para cubrirlas en tiempo y forma a todos y cada uno de los trabajadores no hubo necesidad de endeudar al Ayuntamiento gracias a la buena administración; se ha podido hacer un ahorro para cubrir esta parte”, afirmó al destacar la solidez financiera que respalda a la institución.

De acuerdo con la proyección municipal, este año se erogarán alrededor de 50 millones de pesos en prestaciones de fin de año, de los cuales aproximadamente 35 millones ya fueron entregados en esta primera etapa correspondiente a diciembre; la segunda parte se cubrirá en la primera quincena de enero, conforme a los lineamientos establecidos y con la certidumbre de que el recurso ya está contemplado para beneficio de todas y todos.

El Gobierno Municipal reafirmó que estas medidas fortalecen la confianza interna, consolidan el compromiso con la clase trabajadora y dan muestra del manejo responsable de los recursos públicos; esta administración mantiene firme su propósito de seguir impulsando acciones que protejan la economía de las familias soledenses y que mantengan la cercanía que caracteriza a esta Administración Municipal.