BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL LLEGARÁ A COLONIAS Y COMUNIDADES DE SOLEDAD

– A partir de la segunda quincena de febrero, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevará más de 90 vacantes de empleo de manera itinerante, para acercar oportunidades laborales directas a las familias.

Con el objetivo de que más personas encuentren una oportunidad laboral sin tener que trasladarse largas distancias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reforzará la Bolsa de Trabajo Municipal mediante una estrategia itinerante que llevará vacantes directamente a colonias, ejidos y comunidades, con más de 90 opciones de empleo disponibles de manera permanente; esta dinámica permitirá una vinculación rápida y directa con las empresas y se implementará a partir de la segunda quincena de febrero, como parte de la línea de trabajo de un gobierno cercano que escucha y atiende a la población, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La Dirección de Desarrollo Económico informó que este esquema fortalece la relación directa con empresas que ahora generan vacantes para distintos perfiles, incluyendo profesionistas con salarios competitivos y prestaciones de ley, así como espacios administrativos y técnicos para jóvenes.

Héctor Javier Andrade Ovale, titular del área, explicó que el proceso es inmediato y accesible: entrevista directa y carta de envío a la empresa para atención rápida. “Buscamos que la persona sea atendida en ese momento, que no deje solicitudes sin respuesta; esta vinculación empresarial aumenta de forma real las posibilidades de contratación”, señaló.

Destacó que los resultados respaldan esta estrategia; durante 2025, más de mil 500 personas acudieron a los distintos mecanismos municipales de empleo, logrando elevar el porcentaje de colocación hasta el 40 por ciento, es decir, cuatro de cada diez solicitantes obtuvieron un trabajo; a ello se suma el convenio con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), que abre alternativas para quienes deciden emprender su propio negocio, con acceso a créditos para iniciar proyectos como estéticas, barberías o talleres, fortaleciendo el ingreso familiar.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de mantenerse cerca de la gente, generando oportunidades para jóvenes, adultos y sectores productivos, y atendiendo de manera directa a quienes buscan mejorar su calidad de vida, con la meta de avanzar hacia un municipio donde una de cada dos personas tenga acceso a una oportunidad laboral, con un gobierno que escucha, acompaña y da resultados.