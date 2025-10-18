BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE SOLEDAD BRINDAN RECURSOS GRATUITOS PARA TAREAS, INVESTIGACIÓN Y LECTURA

– Con presencia en San Felipe, San Luis 1, Ponciano Arriaga y la Cabecera Municipal, las bibliotecas de Soledad de Graciano Sánchez acercan el conocimiento y la lectura a todas las familias.El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, fortalece su compromiso con la educación y el desarrollo académico de las y los estudiantes del municipio a través de los servicios que se ofrecen en las cuatro bibliotecas municipales, espacios que diariamente atienden a niñas, niños y jóvenes, brindando herramientas para su aprendizaje y fomentando el gusto por la lectura.

La coordinadora de Bibliotecas Municipales, María Guadalupe Cortés Segura, informó que mensualmente se benefician alrededor de 250 personas con el préstamo de libros a domicilio, un programa que permite a las familias acercarse al conocimiento desde casa; este servicio se realiza mediante la entrega de una credencial al tutor del menor, quien presenta copia de su INE, comprobante de domicilio y dos fotografías tamaño infantil, con ello, los niños pueden llevarse de dos a tres libros por un periodo de una a dos semanas, fortaleciendo su hábito lector y su desarrollo académico.

Además, las bibliotecas municipales ofrecen visitas guiadas dirigidas a estudiantes de nivel preescolar, en las que se promueve el acercamiento temprano a los libros mediante la colección “Centenario Bilingüe”, pensada para pequeños lectores, estos recorridos tienen como finalidad despertar la curiosidad y el amor por la lectura desde las primeras etapas de la educación; también se dispone de un club de tareas, donde el personal capacitado orienta a los niños para realizar correctamente sus trabajos escolares, garantizando que regresen a sus aulas con tareas bien elaboradas.

Para los jóvenes de nivel medio superior e incluso universitario, se cuenta con computadoras e internet disponibles de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, facilitando la elaboración de investigaciones y consultas académicas, este servicio no requiere credencial y es totalmente gratuito, priorizando el apoyo a estudiantes de bajos recursos, a quienes también se les orienta en la búsqueda y redacción de sus trabajos escolares.

Estas acciones, reflejan la visión de una administración cercana a la población, que escucha, atiende y promueve el acceso equitativo al conocimiento, y continúan siendo un pilar educativo en Soledad de Graciano Sánchez, fomentando la lectura, la investigación y el aprendizaje como herramientas para el progreso social.