BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE SOLEDAD ACERCAN CULTURA Y ENTRETENIMIENTO A LAS Y LOS ADULTOS MAYORES

* Por indicación del Alcalde Juan Manuel Navarro, se realizan actividades que fortalecen la cercanía del Gobierno con las familias y celebran la contribución de las personas de la tercera edad a la sociedad.

Con el objetivo de brindarles momentos de alegría y cercanía a las y los adultos mayores, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Bibliotecas Municipales, lleva a diversas colonias y comunidades actividades culturales y recreativas para las personas de este sector, visitando hasta el momento la colonia Hogares Ferrocarrileros, ofreciendo el cuentacuentos “Las abuelitas no tienen memoria”, asi como presentaciones musicales y espacios de convivencia, mientras que el viernes se tiene programada la visita a la comunidad de Palma de la Cruz.

María Guadalupe Cortés Segura, Coordinadora de Bibliotecas Municipales, detalló que estas actividades buscan reconocer la labor de quienes han entregado tanto a la sociedad y reforzar el compromiso del Gobierno municipal de estar cerca de todos los sectores de la población. “Las y los adultos mayores se sienten muy agradecidos, porque estas actividades les permiten disfrutar de un momento agradable y ver que no están olvidados, por indicación del Alcalde Juan Manuel Navarro, nuestro compromiso es responder a su dedicación y cariño hacia nuestra comunidad”.

Además de las actividades dirigidas a los adultos mayores, las bibliotecas municipales continúan con sus programas de apoyo educativo, como Círculos de Lectura, Club de Tareas y asesorías en materias básicas para niños y jóvenes, estas iniciativas refuerzan la cercanía del Ayuntamiento con todas las familias del municipio, y promueven la educación, la cultura y el bienestar de la población.

Las actividades de convivencia, música y cultura buscan transmitir alegría, acompañamiento y apoyo, reafirmando que cada integrante de la comunidad es escuchado y atendido, y reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de estar cerca de las y los adultos mayores, reconociendo su valiosa contribución a la sociedad y fortaleciendo los lazos comunitarios.