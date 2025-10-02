BECAS ECONÓMICAS ESTUDIANTILES Y DESPENSAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE SOLEDAD, ASEGURAN BIENESTAR EN LOS HOGARES

– Familias beneficiarias agradecen y reconocen el impulso que ha dado el Alcalde, Juan Manuel Navarro, para fomentar una alimentación sana y educación en la niñez.

“Cuando llega el apoyo, llega la tranquilidad a mi hogar”, son palabras que demuestran el sentir de las familias soledenses que reciben los programas sociales impulsados por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido que estos beneficios lleguen directamente a los hogares para mejorar y asegurar calidad de vida y protección de la economía.

Dulce Yesenia Rodríguez Reyes, madre de familia, aseguró que el programa de apoyo alimentario ha sido fundamental para sostener a sus tres hijos: “Tengo aproximadamente cinco años recibiendo la despensa que entrega el Ayuntamiento de Soledad, y es una gran ayuda porque justo cuando más lo necesitamos, como en el regreso a clases, llega ese apoyo y nos permite ahorrar mucho, todo lo que nos da el Licenciado Juan Manuel Navarro lo aprovechamos en mi casa, desde el cereal hasta el aceite, y mis hijos lo esperan con emoción, es un alivio muy grande para mi familia y estamos muy agradecidos con nuestro Alcalde”.

Por su parte, Jorge Luis Torres Fiscal, padre soltero, destacó la importancia del apoyo “Estímulos a la Educación” que recibe su hijo Gael: “Hace cuatro meses me quedé a cargo de mis dos hijos y ha sido complicado, pero con la beca que entrega el Ayuntamiento de Soledad hemos salido adelante, gracias a este apoyo pude comprarle uniforme, material escolar y calzado, realmente se siente la cercanía del Alcalde con las familias, porque este respaldo nos ayuda a sacar adelante a nuestros hijos y mantener su educación”.

El padre de familia también dijo ser beneficiario del programa Seguridad Alimentaria, lo cual compensa la alimentación que deben tener sus hijos menores de edad; sobre todo, cuando es quien asume la satisfacción de las necesidades básicas de sus pequeños.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía, acercando programas que representan un verdadero respaldo para las familias, siempre siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de que cada apoyo llegue a quienes más lo necesitan.