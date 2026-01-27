AYUNTAMIENTO PREPARA ESPECTACULAR “CARNAVAL SOLEDAD 2026” LLENO DE COLOR Y TRADICIÓN

– Este tradicional desfile se llevará a cabo el próximo 15 de febrero y marcará el inicio de las festividades de cuaresma.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, invita a la población a disfrutar con gran entusiasmo de la fiesta que se prepara para el “Carnaval Soledad 2026”, el cual se llevará cabo el próximo 15 de febrero, con un espectacular desfile que este año se distingue con el lema “Soledad Suena y Suena Fuerte” al estar enfocado en los géneros musicales.

Reafirmando el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de impulsar actividades culturales y que fortalezcan la unidad social, para la edición de este año se alistan diversas que formarán parte del desfile, el cual contempla un recorrido por el primer cuadro de la cabecera municipal, partiendo de la carretera a Matehuala hasta el Jardín de la Plaza Principal.

Este gran festividad llena de color, alegría y tradición, contará con batucadas, carros alegóricos, música en vivo, zanqueros, malabaristas y lanza fuegos que mostrarán la riqueza popular y cultural de Soledad, con el objetivo de fomentar la unión familiar y conservar las tradiciones que son símbolo de identidad del municipio.

Cómo cada año, el “Carnaval de Soledad” marca el inicio de las festividades de Cuaresma, acciones que reafirman el compromiso del Gobierno Municipal de promover mediante eventos culturales, la cercanía con la población, su bienestar social y promover la convivencia familiar para el disfrute de todas y todos los soledenses.