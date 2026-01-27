11 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

AYUNTAMIENTO PREPARA ESPECTACULAR “CARNAVAL SOLEDAD 2026” LLENO DE COLOR Y TRADICIÓN

By Redacción
115
spot_img
martes, enero 27, 2026

– Este tradicional desfile se llevará a cabo el próximo 15 de febrero y marcará el inicio de las festividades de cuaresma.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, invita a la población a disfrutar con gran entusiasmo de la fiesta que se prepara para el “Carnaval Soledad 2026”, el cual se llevará cabo el próximo 15 de febrero, con un espectacular desfile que este año se distingue con el lema “Soledad Suena y Suena Fuerte” al estar enfocado en los géneros musicales.

Reafirmando el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de impulsar actividades culturales y que fortalezcan la unidad social, para la edición de este año se alistan diversas que formarán parte del desfile, el cual contempla un recorrido por el primer cuadro de la cabecera municipal, partiendo de la carretera a Matehuala hasta el Jardín de la Plaza Principal.

Este gran festividad llena de color, alegría y tradición, contará con batucadas, carros alegóricos, música en vivo, zanqueros, malabaristas y lanza fuegos que mostrarán la riqueza popular y cultural de Soledad, con el objetivo de fomentar la unión familiar y conservar las tradiciones que son símbolo de identidad del municipio.

Cómo cada año, el “Carnaval de Soledad” marca el inicio de las festividades de Cuaresma, acciones que reafirman el compromiso del Gobierno Municipal de promover mediante eventos culturales, la cercanía con la población, su bienestar social y promover la convivencia familiar para el disfrute de todas y todos los soledenses.

Artículo anterior
EN SOLEDAD, ÚLTIMOS DÍAS PARA APROVECHAR EL 15% DE DESCUENTO EN EL PAGO DEL PREDIAL
Artículo siguiente
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ PREPARA JORNADA DE COMERCIO ESPECIAL POR 14 DE FEBRERO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.