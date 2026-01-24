AYUNTAMIENTO INVITA A VIVIR UN SAN VALENTÍN DIFERENTE EN LAS ESCUELAS DE SOLEDAD

* A través del Instituto Municipal de la Juventud, se lanzó la convocatoria “Escuela del Amor y la Amistad”, una iniciativa dirigida a juventudes que fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la cercanía, con música en vivo como premio principal.

Que las escuelas se transformen en verdaderas fiestas, que la rutina se rompa y que este San Valentín se viva de una forma diferente es el objetivo de la convocatoria “Escuela del Amor y la Amistad”, mediante la cual el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a través del Instituto Municipal de la Juventud invita a las juventudes a participar en una dinámica que premia la creatividad y el trabajo en equipo con la oportunidad de ganar la presentación en vivo de un grupo sorpresa dentro de su propio plantel.

Juan Jesús Ferrer Torres, titular del está área municipal, expresó que esta actividad se realiza siguiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha marcado como prioridad estar cerca de las y los jóvenes, escucharlos y generar espacios donde puedan expresarse, convivir y fortalecer el sentido de comunidad en sus escuelas y entre sus familias.

Podrán participar preparatorias y universidades ubicadas en Soledad de Graciano Sánchez, decorando su plantel con temática de San Valentín y utilizando materiales reciclados; el registro deberá realizarse a más tardar el 30 de enero en las oficinas del IMJUVE, ubicadas en avenida Bellavista #1049 en la colonia Villas de San Lorenzo, mediante un representante del plantel que presente identificación oficial, comprobante de domicilio de la escuela y el formato de autorización firmado y sellado por la dirección; al entregar la documentación, se otorgará el formulario oficial de inscripción.

A partir del 6 de febrero, las fotografías de los planteles participantes se publicarán en la página oficial de Facebook del Instituto Municipal de la Juventud de Soledad de Graciano Sánchez y en la del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, donde la comunidad podrá votar con reacciones; para que el voto sea válido, será necesario seguir ambas páginas; la votación cerrará el 10 de febrero a las 22:00 horas, y las cinco escuelas con más reacciones serán las ganadoras, fortaleciendo un gobierno municipal cercano que escucha e impulsa a las juventudes.