AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD Y SECTOR COMERCIAL AVANZAN EN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

* La modernización del primer cuadro incluye espacios peatonales, mobiliario urbano idóneo y acciones de imagen urbana para mejorar la convivencia y cumplir con lineamientos.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez avanza en la transformación del primer cuadro de la ciudad, a través del ordenamiento comercial, con el objetivo de consolidarlo como un Centro Histórico en el que se preserve el patrimonio público y se fortalezca la imagen urbana; entre los avances destacan la rehabilitación de fachadas, la recuperación de espacios peatonales, la limpieza y adecuación de la Plaza principal y calles, así como la instalación de mobiliario urbano que favorece el sano desplazamiento de personas.

Amado Juan Sánchez Cabrera, cronista municipal, afirmó que todas estas acciones se realizan siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, con el objetivo de generar un entorno seguro, moderno y con identidad histórica; resaltó que este proyecto busca integrar los inmuebles actuales de manera armoniosa, respetando su valor histórico y cultural.

“Nuestro objetivo es que los comerciantes y propietarios se sientan respaldados y puedan desarrollar sus proyectos dentro de esta visión; hasta ahora, la respuesta ha sido muy positiva y la colaboración ha sido constante”, señaló.

Destacó que el Ayuntamiento mantiene una cercanía con las y los comerciantes del centro, apoyando iniciativas que fortalecen la actividad económica y la preservación del patrimonio, “la coordinación entre la Dirección de Desarrollo Urbano, Cronista Municipal y la Dirección de Comercio, ha permitido cambiar la imagen de algunos comercios ubicados en el primer cuadro y que cada intervención respete la historia de la ciudad y brinde beneficios directos a la comunidad, para consolidar un centro más ordenado y atractivo”.

Además, se cuenta con el apoyo de instancias federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), asi como el Colegio de San Luis (Colsan), que refuerzan la planeación y ejecución de este proyecto, en el que posteriormente se dará paso a la conversión de la Presidencia Municipal en un museo vivo, abundó.

Con estas acciones, Soledad avanza en la preservación de su identidad histórica, e impulsa la economía local, el turismo y la calidad de vida de las familias, mostrando un gobierno cercano que escucha y atiende a la población.