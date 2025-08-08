AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD VIGILA Y GARANTIZA TRÁMITES ÁGILES Y PERSONALIZADOS A LA CIUDADANÍA

– A través de la Contraloría Interna, se promueve que todo el personal que inspecciona esté debidamente identificado, brindando certeza legal a las y los contribuyentes.

– Se pide a las y los usuarios no caer en llamados de falsos gestores o terceras personas que prometen trámites inmediatos o con menos requisitos, y reportar al área correspondiente.

Para reforzar la cercanía con la población de Soledad de Graciano Sánchez, a través de trámites ágiles, transparentes y eficientes en cada una de las Direcciones y Coordinaciones del Ayuntamiento, la Contraloría Interna vigila los procedimientos administrativos y atiende inquietudes de las y los contribuyentes de manera directa e inmediata, garantizando un servicio público de calidad, afirmó la titular de esta dependencia, Beatriz Carranza Bentancourt.

Indicó que existe una supervisión permanente de todo el personal municipal, y de manera específica y especial, se revisa el actuar de plantillas de inspectores que diariamente recorren las calles y avenidas, de áreas como Comercio, Protección Civil, Ecología, Catastro, Desarrollo Urbano, asegurando que su labor sea cordial y apegada a los protocolos correspondientes de acuerdo a su encomienda.

“Todas las y los inspectores municipales acuden a los comercios, instituciones, empresas, viviendas y sitios de revisión, debidamente uniformados e identificados, garantizando que la ciudadanía tenga la confianza de que cualquier trámite o solicitud se hace con personal del Ayuntamiento, que conoce la reglamentación y los procesos correctos de los trámites.

La funcionaria puntualizó que el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, ha sido claro en un mensaje de cero corrupción y una atención ciudadana honesta, cercana e integral para todas y todos los soledenses, por lo que invitó a toda la población a que tengan la certeza de que los trámites con personalizados en toda la administración municipal: “que no se dejen engañar por personas externas al Ayuntamiento, que promete trámites con menos requisitos o más rápidos”.

Añadió que cualquier persona que necesite reportar una situación de desconfianza o documentada en contra del personal municipal, puede realizarlo en las oficinas de la Contraloría Interna ubicadas en la Presidencia municipal, o al teléfono 444 128-89-60 al 64, extensión 128.