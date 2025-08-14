AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD VIGILA CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS

– Este día, inspectores de la Coordinación de Ecología realizaron una visita a una empresa de la colonia 21 de Marzo, como parte de la permanente supervisión del cuidado ambiental.

Acorde a las políticas y acciones para la protección del medio ambiente, y como parte del cumplimiento a la reglamentación en materia ecológica que impulsa el Gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez, la Coordinación de Ecología continúa con visitas de inspección a establecimientos de alto, mediano y bajo impacto, con el fin de vigilar la atención de recomendaciones y que cuenten con dictámenes actualizados, que garanticen una correcta operación.

La titular de esta Coordinación, Yazmin Luna Barrios, informó que el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, ha instruido una supervisión permanente en comercios y empresas para asegurar la preservación del entorno natural, aplicando medidas preventivas y correctivas en el uso, manejo y disposición final de residuos que representan un daño ambiental.

“Diariamente, el personal de inspección recorre calles del municipio para visitar el padrón de establecimientos, sean pequeños, medianos o grandes, con el fin de conocer sus procesos de trabajo y producción y revisar que estén cumpliendo la reglamentación oficial”, dijo la funcionaria, al agregar que al detectar irregularidades se emiten sanciones de acuerdo al giro comercial y la gravedad de la inconsistencia.

En particular, este miércoles, visitaron un establecimiento en la colonia 21 de Marzo, donde el resultado fue el exhorto a tres recomendaciones menores, mismas que tendrán que resarcir y evitar acciones como clausura temporal o total. En ese sentido, dijo que los talleres mecánicos son los giros de mayor incumplimiento en materia ecológica, y lo más señalado es la falta de una disposición y recolección de aceites, que además terminan entregando a recolectores voluntarios, lo cual no es correcto.

De esta manera, el Ayuntamiento soledense promueve la cultura de protección ambiental a través de la colaboración ciudadana y el sector productivo, generando sinergia para alcanzar mayores resultados para el bienestar social de todas y todos.