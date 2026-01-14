AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD TIENE HABILITADO Y DISPONIBLE ALBERGUE TEMPORAL POR BAJAS TEMPERATURAS

– El Gobierno Municipal, a través del Sistema Municipal DIF, brinda resguardo, alimentos y atención a personas en situación de calle y a familiares de pacientes hospitalizados.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez informa que tiene habilitado y preparado el Albergue temporal en la colonia Las Flores, para brindar resguardo y atención a personas en situación de vulnerabilidad, como parte de la política de cercanía y apoyo permanente a quienes más lo necesitan, especialmente ante las bajas temperaturas, además de contar con otros espacios que, en caso de emergencia, pueden ser adaptados como sitios para protección de personas.

A través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), estos recintos garantizan un lugar seguro para descansar, asearse y recibir alimentos y bebidas calientes, atendiendo de manera directa a personas en situación de calle, familiares de pacientes hospitalizados y sectores vulnerables, siguiendo las indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido mantener al gobierno municipal atento y cercano a la población.

Por indicaciones de la presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, el Albergue “Apoyo de Corazón” se encuentra plenamente habilitado como un espacio de resguardo real y cercano para quienes lo necesitan, ubicado en calle Nogales #421, colonia Las Flores; este sitio brinda la posibilidad de descansar, asearse y recibir bebidas calientes y alimentos, además de extender su apoyo a familiares de pacientes del Hospital General de Soledad, atendiendo el desgaste físico y emocional que enfrentan durante la atención médica de sus seres queridos.

Al respecto, Cardona Reyna señaló: “Las puertas del Albergue ‘Apoyo de Corazón’ están abiertas para quien requiera un descanso, un baño o un espacio seguro; sabemos que cuando se acompaña a un familiar enfermo hay mucho desgaste y aquí pueden encontrar apoyo, bebidas calientes y atención humana, siempre con el corazón por delante”, reafirmando el compromiso de escuchar y atender a quien se acerque.

Finalmente, se dio a conocer que el horario de atención en oficinas del DIF Municipal es de 8:00 a 15:00 horas, aunque en caso de requerir apoyo fuera de ese horario se brinda atención conforme a la necesidad; las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (444) 831 16 54, reiterando que el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantiene una línea de acción cercana, solidaria y enfocada en el bienestar de las familias y de quienes atraviesan alguna condición de vulnerabilidad.