AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD SUPERVISA PREVIO ARRANQUE DE PROGRAMA DE DESCUENTOS EN PREDIAL

– Autoridades municipales supervisaron los puntos de cobro para garantizar el inicio ordenado del programa “Contribuyente Cumplido 2026”, este viernes 02 de enero, que contempla descuentos escalonados, beneficios a sectores vulnerables e incentivos.

Con el arranque del año y con el objetivo de apoyar la economía de las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez tiene todo listo para poner en marcha el programa de descuentos en el pago del impuesto predial “Contribuyente Cumplido 2026”, que iniciará este viernes 02 de enero, ofreciendo incentivos directos a quienes cumplen puntualmente con esta obligación; esta estrategia forma parte de una política municipal cercana, sensible y ordenada, impulsada el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, enfocada en facilitar trámites y fortalecer los servicios públicos para toda la población.

Como parte de los preparativos finales, este lunes, la titular de Catastro, Reyna Sarahí Patiño Aguilar, y el Tesorero municipal, José Guadalupe Pérez Zúñiga, realizaron un recorrido de supervisión punto por punto en los espacios habilitados para el cobro del predial, verificando el correcto funcionamiento de los equipos, los sistemas informáticos y los mecanismos de atención al público, a fin de garantizar un inicio eficiente, ágil y sin contratiempos, cuidando cada detalle para brindar un servicio de calidad.

Para facilitar el cumplimiento de este impuesto y acercar el servicio a las colonias y comunidades, del 02 al 09 de enero, el Ayuntamiento habilitará 9 puntos en horarios desde las 6 de la mañana a las 5:30 de la tarde, incluyendo sábado y domingo.

Los nueve puntos de cobro, son: la Presidencia Municipal, ubicada en Jardín Hidalgo número 1; la Dirección de Catastro en Blas Escontría 832; la oficina de Catastro en Negrete 106-A; los Parques Urbanos de Villas de San Francisco, Quintas de la Hacienda y La Sierra; el Instituto de la Juventud en avenida Bellavista 1049; así como módulos de Catastro Móvil en el estacionamiento de Bodega Aurrera Río Verde y en distintas colonias, además del Salón de Usos Múltiples de la colonia La Virgen, evitando traslados largos y facilitando un trámite cómodo, ordenado y accesible para todos los sectores.

Sumado a ello, el Ayuntamiento habilitará el pago en línea a través del sitio https://servicios.municipiosoledad.gob.mx/public/predial, ampliando las opciones de pago, y reforzando la atención cercana, oportuna y accesible que impulsa el Gobierno Municipal para que todas y todos cumplan sin traslados largos y con beneficios directos.

La Dirección de Catastro recordó que se mantienen vigentes los descuentos especiales para personas con discapacidad, jubiladas, pensionadas, afiliadas al INAPAM y mayores de 60 años, como parte de una política sensible que busca apoyar la economía familiar de quienes más lo necesitan.

Durante enero se aplicará un 15 por ciento de descuento, en febrero será del 10 por ciento y en marzo del 5 por ciento, además de que los primeros contribuyentes cumplidos recibirán un electrodoméstico como obsequio, en reconocimiento a su responsabilidad y compromiso con el municipio.