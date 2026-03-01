26 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REPARA BOMBA DE POZO DE INTERAPAS EN COLONIA BENITO JUÁREZ

domingo, marzo 1, 2026

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro instruyó la intervención municipal para reemplazar la bomba de alimentación, que había presentado falla desde el pasado miércoles.

Dentro del plan de acciones que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, realiza hacia la creación de un propio sistema de abastecimiento de agua, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz instruyó la atención inmediata a la reparación en la falla del pozo en la colonia Benito Juárez, del cual dependen 8 colonias aleañas.

El edil informó que desde el pasado miércoles, más de 15 mil habitantes se quedaron sin el vital líquido debido a la descompostura de la bomba que alimenta la red hidráulica, por lo que se coordinó la intervención con el organismo INTERAPAS para que el municipio asumiera las labores operativas y técnicas y restablecer el servicio lo antes posible.

Esta mañana de domingo, se trabaja en la instalación de una bomba completamente nueva para reactivar el servicio de abastecimiento de agua, con un flujo de 50 litros por segundo. Este mismo día, antes de las 5 de la tarde, el agua volverá a satisfacer las necesidades de la población soledense y se garantizará el servicio de manera normal.

«Este pozo es muy grande, dependen miles de familias y no teníamos fecha de reparación, se sacó la bomba dañada y en estos momentos ya se instala la nueva; hace 15 días, ya se había presentado un problema en el sistema de rebombeo y ahora esto, por lo que pedimos al organismo intervenir con recursos propios y resolverle a nuestras familias», agregó.

El edil añadió que el Ayuntamiento reafirma el proyecto que busca desincorporarse del organismo INTERAPAS, por lo que se están destinando recursos propios para atender fallas de fondo en el abastecimiento de agua y el mantenimiento preventivo de redes de drenaje y alcantarillado, en múltiples colonias y sectores de Soledad de Graciano Sánchez.

