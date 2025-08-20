AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REFUERZA VIGILANCIA PARA LA REGULACIÓN COMERCIAL

– En un dispositivo conjunto, fue clausurado de manera parcial un establecimiento no contaba con manifiestos de Comercio, Protección Civil y Ecología, y su operación irregular representaba un riesgo ambiental y para la salud pública.

Ratificando el compromiso de mantener un municipio seguro, limpio y en orden para las familias soledenses, siguiendo las directrices del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, las direcciones de Ecología, Comercio y Protección Civil del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, efectuaron un operativo de inspección coordinado en el que se llevó a cabo la clausura parcial de un establecimiento ubicado en la colonia Francisco Sarabia, que operaba de manera irregular como recicladora.

Durante el operativo, se constató que el establecimiento no contaba con licencias de funcionamiento, manifiestos de manejo de residuos ni con permisos y licencias de Comercio, Protección Civil y Ecología, además de manejar de forma inadecuada desechos de soldadura y fierro, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud de la población.

Yazmín Luna Barrios, titular de Ecología Municipal, señaló que “a pesar de las recomendaciones previas para regularizar la operación de este negocio, no atendieron el llamado de la autoridad, por lo que se procedió a la clausura y se espera que los propietarios se acerquen para regularizar sus permisos y cubrir las sanciones correspondientes”.

La administración municipal subraya que este tipo de acciones refuerzan su línea de cercanía con la población, asegurando que los giros comerciales cumplan con la normativa vigente y operen de manera responsable; las sanciones por estas irregularidades pueden ir desde 13 mil a 90 mil pesos, además de requerir la correcta disposición de residuos y el cumplimiento de los permisos necesarios para su operación a fin de impulsar la legalidad y la responsabilidad ambiental en todos los comercios de Soledad de Graciano Sánchez.