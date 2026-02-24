AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REFUERZA PREVENCIÓN CONTRA SARAMPIÓN EN CONSULTORIOS GRATUITOS

– La jornada se desarrolla del 23 de febrero al 3 de marzo en horario matutino, para ampliar la cobertura de vacunación en el municipio.

Este lunes arrancó en Soledad de Graciano Sánchez la campaña gratuita de vacunación contra “Sarampión, Rubéola y Parotiditis”, impulsada por el Ayuntamiento, a través de la Coordinación del Servicio Médico Municipal y en coordinación con la Unidad de Medicina Familiar y el IMSS Bienestar, con el propósito de frenar y evitar contagios de sarampión que se han estado registrando en el país; la jornada, dirigida a la población de 1 a 49 años, responde a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer la prevención y cuidar de cerca la salud de las familias soledenses.

La aplicación de dosis inició hoy en el consultorio médico ubicado en Av. Jr. Córdoba #136, fraccionamiento La Virgen; continuará el martes 24 en el consultorio de Circuito Norte s/n, colonia Unidad Ponciano Arriaga; el miércoles 25 en Av. Cactus #1228, fraccionamiento Cactus; el jueves 26 en Av. México #1201-A, colonia San Felipe; y el viernes 27 en Ciudad del Maíz #1, comunidad Enrique Estrada.

Posteriormente, el lunes 2 de marzo se instalará el módulo en Jardín Hidalgo #1, Palacio Municipal, y el martes 3 de marzo en Av. Ciudad Real esquina con Av. Arenas de San Juan, fraccionamiento Ciudad Real.

La atención se brinda en un horario de 09:00 a 13:00 horas, con el firme propósito de salvaguardar la salud pública y reforzar la cobertura en niñas, niños, jóvenes y personas adultas que requieran completar su esquema. El Gobierno Municipal mantiene como línea de acción estar cerca de la población, facilitando servicios médicos gratuitos y oportunos para cortar cadenas de contagio y proteger a los sectores más vulnerables.

El Ayuntamiento invita a madres, padres de familia y ciudadanía en general a acudir a los consultorios médicos municipales y aprovechar esta campaña sin costo, sumándose al esfuerzo colectivo por cuidar la salud comunitaria, con un gobierno que escucha y atiende, Soledad reafirma su compromiso de velar por el bienestar de cada hogar.