AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REFUERZA OPERATIVOS NOCTURNOS ANTE DESCENSO DE TEMPERATURAS

– El Sistema Municipal de Protección Civil reporta saldo blanco y mantiene vigilancia permanente en puntos estratégicos, para proteger a personas vulnerables.

Ante las bajas temperaturas registradas recientemente, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, intensificó los operativos de atención a personas en situación vulnerable a través del Sistema Municipal de Protección Civil, por medio de brigadas que ya recorren distintos puntos del municipio durante las noches, con el propósito de evitar que alguna persona duerma a la intemperie.

El titular de Protección Civil, Martín Bravo Galicia, informó que hasta el momento no se han detectado personas en situación de calle, aunque los recorridos se mantienen de manera permanente en zonas como la carretera Matehuala, el bulevar Valle de los Fantasmas, avenida José de Gálvez y debajo de los principales puentes vehiculares. “La instrucción del Alcalde es clara: no debe haber ninguna persona durmiendo en la calle; contamos con cobijas para donar y con el apoyo del DIF Municipal, que tiene albergues listos para brindar resguardo”, expresó.

Bravo Galicia destacó que los primeros frentes fríos se han sentido con mayor intensidad entre antier, ayer y hoy, por lo que se reforzaron los operativos nocturnos con la integración de más elementos, incluyendo personal femenino y paramédicos, para ofrecer una atención más integral y segura. “Estamos trabajando con compromiso y sensibilidad, atendiendo los puntos donde suelen encontrarse personas en riesgo, y coordinados con la presidenta del DIF, María del Pilar Cardona Reyna, para canalizarlas de inmediato a los refugios disponibles”, agregó.

Para este fin de semana las condiciones climáticas previstas indican noches y madrugadas frías en Soledad de Graciano Sánchez, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 7 grados durante el sábado y alrededor de 10 grados el domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional; este contraste con las temperaturas cálidas del día obliga a extremar precauciones, especialmente entre las familias y sectores más vulnerables.

El Sistema de Protección Civil Municipal recomienda a la población abrigarse adecuadamente, resguardar a niñas, niños y adultos mayores, y mantener especial atención en personas con enfermedades respiratorias, ya que los cambios bruscos de temperatura suelen incrementar los riesgos para la salud, en tanto el Gobierno Municipal mantiene su compromiso de cercanía y atención con las y los soledenses, especialmente con los sectores más vulnerables.