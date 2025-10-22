AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REFUERZA LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS

* Se mantiene recorridos constantes y limpieza de espacios donde la ciudadanía deposita residuos, garantizando entornos más limpios y seguros para familias y sectores vulnerables.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, refuerza la invitación a la ciudadanía para evitar depositar basura en áreas que no están destinadas para ello, asegurando un municipio más limpio y seguro, Juan Antonio Zamarripa Quintero, director del área, señaló que se implementó una campaña permanente de limpieza y concientización, con especial atención en colonias como San Isidro y la Cabecera Municipal, donde se detecta mayor acumulación de residuos.

“Visitamos de manera constante espacios como la calle Tangamanga en San Isidro, realizando limpiezas periódicas para evitar que el problema crezca, en promedio, cada intervención permite retirar hasta tres toneladas de basura por zona”, explicó Zamarripa Quintero.

La Dirección de Servicios Municipales cuenta con 16 unidades de recolección que operan en dos turnos, con recorridos programados de 7:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 21:00 horas, garantizando la cobertura de colonias con mayor población, como San Felipe, Hogares Ferrocarrileros y la UPA, cada unidad recolecta hasta 24 toneladas de residuos diariamente, realizando de dos a tres visitas semanales según la demanda.

El funcionario destacó que el Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada con la Dirección de Ecología para contar con dictámenes y certeza jurídica antes de realizar cualquier procedimiento, y subrayó que la participación ciudadana es fundamental: “Hacemos la invitación cuando detectamos a personas depositando basura, pero también agradecemos que sean las mismas familias quienes nos reportan la presencia de fauna nociva o acumulación de residuos” finalizó.