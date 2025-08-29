27.5 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REFUERZA ENTREGA DE AGUA POTABLE GRATUITA EN COLONIAS DEL MUNICIPIO

By Redacción
viernes, agosto 29, 2025

* Con cercanía y compromiso, la administración de Juan Manuel Navarro Muñiz mantiene la repartición de agua a través de pipas propias y rentadas, garantizando que las y los habitantes cuenten con este recurso esencial.

Reafirmando el compromiso con las familias del municipio y atender de manera directa sus necesidades más prioritarias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mediante la entrega de agua potable a través de pipas propias y rentadas; esto siguiendo las directrices del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un Gobierno cercano a las peticiones de la ciudadanía.

Durante la última semana, este servicio llegó a colonias y comunidades como Textil, El Morro, Buenaventura, Rivas Guillén Sur, Unidad Ponciano Arriaga, San Felipe, La Raza, Agaves, Real Providencia y El Escobillal, entre otras, asegurando que las y los habitantes cuenten con este recurso vital, donde la entrega de agua potable demuestra el compromiso de la administración con la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las y los soledenses.

La entrega del líquido se intensifica especialmente en temporada de calor, cuando la demanda crece y es fundamental garantizar el acceso de las familias a este recurso básico, por lo que diversas áreas del Ayuntamiento actúan de manera proactiva, en contraste con la omisión del organismo responsable, demostrando cercanía con la población y atención inmediata a quienes más lo requieren.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reitera que, frente a cualquier contingencia que afecte a la población, se mantendrá presente con programas y servicios que fortalezcan la atención a los sectores más vulnerables, garantizando que cada familia cuente con los recursos necesarios para su bienestar diario.

