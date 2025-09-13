AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REFUERZA CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL A PERSONAL MÉDICO

– La capacitación incluyó prevención de adicciones, manejo de riesgo suicida y atención a trastornos psiquiátricos, fortaleciendo la cobertura de los servicios de salud.

Con el objetivo de fortalecer la atención en salud mental y garantizar un servicio de calidad, este sábado, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez recibió una capacitación dirigida a personal médico sobre el Protocolo 100 y la Guía Práctica Clínica mh-GAP 2.0, que forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para ampliar la cobertura y mejorar la atención en los servicios de salud, siguiendo las indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante la capacitación, brindada por los Servicios de Salud en el Estado, se aplicó una preevaluación para identificar conocimientos previos del personal médico, seguida de la entrega de herramientas para la identificación, manejo y referencia de pacientes con riesgo suicida, así como atención a personas con trastornos psiquiátricos.

Asimismo, se abordó la prevención de adicciones, brindando la capacitación necesaria para reconocer niveles de consumo de sustancias y aplicar la estrategia IDEAS, fortaleciendo así la capacidad de respuesta del personal de salud.

La jornada concluyó con una postevaluación, destinada a medir la efectividad del aprendizaje y la transferencia de conocimientos y habilidades de las y los asistentes; este ejercicio da muestra del compromiso del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por estar cerca de su población, asegurando que los servicios médicos cuenten con el personal capacitado y preparado para atender a la ciudadanía.