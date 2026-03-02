AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REFUERZA ATENCIÓN A INFANTES AUTISTAS Y SUS FAMILIAS

– En la Unidad Básica de Rehabilitación 2 iniciaron talleres para apoyar a madres y padres de familia con hijos con trastorno del espectro autista

Con el fin de fortalecer el acompañamiento a madres y padres con hijas e hijos con trastorno del espectro autista, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inició los talleres “Crece Conmigo” y “Comprender para Acompañar”en las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación 2, los cuales brindarán orientación y herramientas básicas a sus familiares para comprender esta condición y aplicar estrategias adecuadas que favorezcan el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo del paciente autista.

Los talleres, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), trabajan directamente con las y los pacientes mediante actividades diseñadas para fortalecer su autonomía e independencia para realizar actividades diarias, ademas se brinda acompañamiento a los padres y familiares enseñándoles herramientas básicas que puedan favorecer el desarrollo y bienestar desde el hogar.

Durante la jornada se cuenta con la participación de estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc de la carrera de Fisioterapia, quienes llevan acabo dinámicas con las niñas y niños con autismo, enfocándose en el reconocimiento del cuerpo, la coordinación y el movimiento mediante el juego, sonidos y material didáctico, que permitirá fortalecer las habilidades en coordinación motriz y conciencia del espacio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener un gobierno cercano, que escucha y es sensible a las necesidades de las familias más vulnerables, ademas de trabajar por el bienestar, el desarrollo e inclusión de todas las niñas y niños soledenses.