SOLEDAD

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REALIZARÁ POSADAS NAVIDEÑAS DIRIGIDAS A POBLACIÓN ADULTA

By Redacción
martes, diciembre 2, 2025

– La Coordinación de Atención al Adulto Mayor llevará cerca de dos mil regalos y servicios de salud a los 25 clubes de actividades y a todas las comunidades, reafirmando la cercanía del Gobierno Municipal con este sector.

Con la finalidad de que cada adulto mayor sienta la presencia cercana de su gobierno en estas fechas de unión y alegría, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez iniciará el recorrido anual de posadas navideñas que llegarán a todas las comunidades y colonias del municipio, con lo que se busca brindar bienestar y acompañamiento directo a uno de los sectores más queridos por las familias soledenses, conforme a las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Bertha Guerrero Medina, titular de la Coordinación Municipal de Atención al Adulto Mayor, informó que las visitas iniciarán en los 25 clubes activos de adultos mayores y continuarán en enero en localidades como Ventura, Tinaja, Estación Techa, Enrique Estrada y Cándido Navarro; detalló que se prepararon alrededor de dos mil paquetes de regalos y obsequios. “Entregaremos paquetes que incluyen bufandas, bolos, servilletas para bordado, asi como medias para las señoras y calcetines para los señores, cada entrega es una forma de recordarles que estamos cerca de nuestras personas mayores y de que escuchamos lo que necesitan”, expresó.

La funcionaria explicó que, además de los obsequios, se llevan servicios como toma de presión, medición de glucosa, medicamentos, pañales, tintes y cortes de cabello, acciones que fortalecen la salud y el bienestar de las familias en cada colonia y comunidad visitada, con lo que se reafirma el compromiso de cuidar a quienes más lo requieren.

Con cada visita, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de permanecer cerca de las personas mayores, en estas fechas, y a lo largo de todo el año, las posadas cierran una ruta de atención que fortalece la unión familiar y recuerda que este sector siempre contará con un gobierno que escucha, atiende y acompaña.

