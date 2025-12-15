AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PROMUEVE DISPOSICIÓN RESPONSABLE DE BASURA ELECTRÓNICA

– A través de la Dirección de Ecología Municipal, el Gobierno cercano a la gente mantiene abierto un punto permanente de acopio, evitando contaminación y promoviendo la participación ciudadana.

Con una estrategia permanente de cuidado ambiental y cercanía con las familias soledenses, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, ha logrado la recolección y correcta disposición final de cerca de dos toneladas de basura electrónica, evitando que estos residuos altamente contaminantes lleguen a tiraderos, camiones recolectores o espacios públicos, protegiendo así la salud de la población y el entorno del municipio.

La directora de Ecología, Yazmin Johanna Luna Barrios explicó que este tipo de desechos requiere un manejo especializado, debido a que contienen componentes altamente contaminantes que, al ser arrojados a la basura común, pueden afectar el suelo, el agua y la salud de la población. Por ello, el Ayuntamiento mantiene abierto de manera continua un punto de recepción accesible y cercano para las y los soledenses.

“La recolección de basura electrónica es un programa que está abierto todo el tiempo; la gente puede traer estos materiales al departamento de Ecología para que tengan un destino final correcto; en esta administración hemos logrado la disposición final de aproximadamente dos toneladas, gracias a que la ciudadanía ya busca evitar la contaminación”, señaló la funcionaria municipal.

El Gobierno Municipal informó que toda la basura electrónica recolectada es entregada a una empresa especializada, responsable de su tratamiento y disposición final conforme a la normatividad ambiental, garantizando así un manejo seguro y adecuado. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene una política de cercanía, escucha y atención a la ciudadanía, impulsando prácticas responsables que benefician de forma directa a las familias, a los sectores vulnerables y al entorno natural del municipio.