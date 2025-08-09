AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PRESENTA ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

*Tres grandes eventos promoverán la prevención, el deporte y la cultura entre las y los jóvenes del municipio.

Con el firme compromiso de mantenerse cercano a las juventudes y generar espacios de integración y desarrollo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez dio a conocer las actividades que formarán parte de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud 2025, a través de tres eventos de gran impacto social que buscan reforzar el tejido comunitario, promover y acercar estilos de vida saludables y celebrar el talento de las nuevas generaciones.

Con el impulso del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, las actividades inician con un torneo deportivo entre usuarios de clínicas de rehabilitación, a realizarse el lunes 11 de agosto en la Unidad Deportiva “San Francisco de Asís”, con el cual se busca ofrecer a las y los jóvenes alternativas positivas de convivencia y superación personal, además de reconocer el esfuerzo de instituciones terapéuticas que trabajan por el bienestar emocional y físico de la juventud soledense.

El domingo 17 de agosto, la ciudadanía está invitada a participar en la primera Carrera Atlética por el Día de la Juventud, que partirá a las 8:00 de la mañana frente a la Presidencia Municipal; se recorrerán 3 kilómetros en un circuito reconocido a nivel nacional por su trazado plano y preciso, lo cual lo convierte en un espacio atractivo para corredores de todas las edades, y más que una competencia, este evento representa una oportunidad de convivencia familiar y vida saludable.

Como cierre de las celebraciones, el 17 de agosto también se llevará a cabo la segunda edición del SoleFest, un evento multidisciplinario en la Plaza Principal, que reunirá expresiones artísticas como danza folclórica, freestyle de hip hop, exhibiciones de bikers y música urbana; además se contará con la participación de talentos locales y de otros estados, reforzando la visión del Gobierno Municipal de impulsar a la juventud como agente de cambio y creatividad.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, siguiendo las instrucciones del Alcalde Navarro Muñiz, reafirma su compromiso de construir entornos seguros, incluyentes y llenos de oportunidades para las y los jóvenes, con acciones que escuchan y atienden sus necesidades reales.