San Luis Potosí
SOLEDAD

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PREPARA VIGILANCIA PARA EVITAR LA VENTA DE PIROTECNIA

jueves, noviembre 20, 2025

– Protección Civil Municipal recuerda a la población que en Soledad, no existe autorización para vender, distribuir ni almacenar material pirotécnico.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informó que, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, se prepara un operativo preventivo para evitar la venta, distribución y almacenamiento de pirotecnia durante las festividades decembrinas, toda vez que en el municipio está práctica está totalmente prohibida desde hace algunos años, como una medida para proteger el bienestar animal y de personas, evitando accidentes y riesgos para la población.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, explicó que en Soledad no existe ningún permiso para la comercialización de pirotecnia, incluyendo el 12 de diciembre, y reiteró que quienes desacaten esta indicación enfrentarán el decomiso total del material. “El uso y la venta de pirotecnia están prohibidos en el municipio; nuestra labor es prevenir riesgos y seguir cuidando a la población”, expresó.

Recordó que el año pasado fueron decomisados dos toritos pirotécnicos en distintos puntos del municipio, lo que permitió mantener saldo blanco gracias al trabajo coordinado con la Guardia Civil Municipal, y destacó que, aunque algunas personas suelen resistirse a la indicación, la mayoría de la ciudadanía escucha, atiende y sigue las recomendaciones, lo que ayuda a conservar el orden y disminuir incidentes.

Las sanciones por compra, venta o distribución de pirotecnia dependen de cada caso, por lo que el Ayuntamiento hizo un llamado a evitar estos productos y no realizar un gasto innecesario que ponga en riesgo la integridad de la comunidad; el operativo será anunciado oficialmente en los próximos días y reafirma el compromiso municipal de velar por el bienestar de las y los soledenses.

