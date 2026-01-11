AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PREPARA REGISTRO PARA GARANTIZAR SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOCALES Y VISITANTES

– La Dirección de Turismo impulsa el Registro Nacional de Turismo de establecimientos en el municipio, para garantizar que turistas locales y visitantes gocen de servicios reales y satisfactorios, evitando situaciones de fraude.

Para proteger la economía de las familias locales y visitantes, y garantizar experiencias turísticas seguras y satisfactorias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez alista el lanzamiento de la campaña del Registro Nacional de Turismo (RNT), una estrategia preventiva que permitirá supervisar agencias de viajes, ordenar el padrón del sector y evitar fraudes en la compra de paquetes vacacionales, fortaleciendo la confianza de turistas y prestadores de servicios.

La Dirección de Turismo Municipal, en coordinación con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) y con la Secretaría de Turismo estatal y federal, revisará el padrón de agencias para impulsar su incorporación al RNT y alertar a la población sobre aquellas que no cuenten con registro oficial, una acción que responde a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un gobierno cercano, que escucha y cuida que las familias soledenses y de quienes visitan el municipio, disfruten de experiencias únicas e inolvidables.

El titular de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera informó que actualmente se realiza una etapa de capacitación interna para conocer los alcances del registro y posteriormente iniciar giras informativas en negocios turísticos. “Queremos que las agencias se incorporen al Registro Nacional de Turismo y, en paralelo, advertir a la ciudadanía para que evite adquirir servicios con establecimientos que no estén regulados”, señaló, al detallar que también se avanza en la integración de información al sistema Datatur, invitando a restaurantes, hoteles y viñedos a compartir datos sobre la afluencia mensual de visitantes.

Como parte de este esfuerzo, el municipio cuenta actualmente con un registro preliminar de nueve hoteles, además de restaurantes con ofertas y atractivos únicos, así como instituciones que facilitan la adquisición de servicios en viajes nacionales y extranjeros, gasolineras, entre otros, permitirán mejorar la planeación turística y reforzar la cercanía con el sector de turismo.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda así su compromiso de trabajar de la mano con el sector turístico, atendiendo a la población para impulsar un desarrollo ordenado, seguro y con beneficios directos para la población.