AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PREPARA «REGALANDO CON AMOR» EN FAVOR DE LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

– Para ofrecer unas fiestas navideñas agradables y memorables, se entregarán obsequios apadrinados a más de 160 pequeños pacientes de las UBR

Como parte del arranque y recolección de juguetes del programa “Regalando con Amor” que beneficiará alrededor de 160 niñas y niños pacientes de las Unidades Básicas de Rehabilitación I y II (UBR), y que organiza la Dirección de Turismo Municipal en coordinación con el Sistema Municipal DIF, este domingo se proyectará la película “Frankenstein”, del director tapatío Guillermo del Toro, en el Teatro Cultural Doroteo Arango, donde se recibirán los primeros donativos para esta causa.

Felipe Cárdenas Quibrera, titular Turismo y Cultura municipal, explicó que esta función de cine marcará el arranque de la recolección de juguetes didácticos y no bélicos, que tienen por objetivo contribuir a crear magia durante las fiestas decembrinas y generar sonrisas en las y los menores de edad de escasos recursos, que recibirán un detalle la próxima primera quincena de diciembre.

Precisó que dicha función, será de entrada gratuita y abierta al público en general, pero se invita a la ciudadanía a acudir con una frazada, un juguete didáctico sin pilas o un pants para niñas y niños de 6 a 13 años, ya que lo recaudado se sumará al programa “Regalando con Amor”, una iniciativa que busca llevar una Navidad digna y alegre a pequeñas y pequeños con discapacidad y en situación vulnerable.

Ademas de esta primera acción, también se repartirán cartas que los niños y niñas pacientes de las UBR I y II escribieron de manera personal, las cuales serán entregadas a empresas y particulares que desean apadrinar a los menores, quienes se conocerán personalmente durante la entrega de los obsequios personalizados y los recaudados por el público en general.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para fortalecer el acompañamiento y la cercanía con las y los pacientes de las Unidades Básicas de Rehabilitación, transmitiéndoles unidad, amor y bienestar en esta época navideña.

El Ayuntamiento de Soledad hace un llamado a la ciudadanía a sumarse con solidaridad, pues las y los soledenses han demostrado siempre responder cuando más se les necesita.