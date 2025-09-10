AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PREPARA DESFILE CÍVICO CONMEMORATIVO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

– La Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal prepara un desfile cívico con la participación de 21 escuelas, reforzando los valores patrióticos, el civismo y la seguridad para las familias del municipio.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica, avanza en la organización del Desfile Cívico y Militar del 16 de septiembre, en conmemoración del CCXV aniversario de la Independencia de México, un evento lleno de tradición y solemnidad, mismo que dará inicio a las 9:00 de la mañana en el Jardín principal, donde se realizará un breve protocolo encabezado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, antes de comenzar con el recorrido.

Velia Castro Granja, titular de la Dirección de Educación y Acción Cívica, adelantó que el Desfile de este año tendrá un formato renovado, con un carácter más militarizado que incluirá bandas de guerra, escoltas y contingentes, lo que permitirá a las y los asistentes disfrutar de un evento más dinámico y organizado, al tiempo que se fortalece la educación cívica entre niños, jóvenes y familias del municipio; la funcionaria subrayó que la meta es ofrecer un recorrido diferente al de años anteriores, acercando la tradición cívica a toda la comunidad de Soledad.

Destacó que la logística del Desfile ha sido cuidadosamente planeada, se han programado reuniones con los directores de las escuelas participantes para coordinar el orden y la seguridad del evento; además, se dispondrán tres puntos de hidratación, ambulancia para atención inmediata y personal de apoyo durante todo el recorrido, garantizando que niñas, niños y jóvenes puedan participar con total seguridad y tranquilidad.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las familias a consultar los croquis del Desfile, que se realizará el próximo martes 16 de septiembre, que serán publicados en las redes sociales oficiales, para conocer el recorrido y las calles que permanecerán cerradas durante el evento, estas acciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento por mantener cercanía con la comunidad, escuchar sus necesidades y asegurar que los eventos cívicos se realicen de manera organizada, segura y participativa.