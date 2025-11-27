AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PONE FIN A INUNDACIONES EN AV. ACCESO NORTE; JUAN MANUEL NAVARRO INAUGURA COLECTOR PLUVIAL

– Con una inversión de 3 millones 354 mil pesos, Juan Manuel Navarro entregó esta obra de infraestructura hidráulica que acaba con la problemática de inundaciones, que afectaba a comerciantes, habitantes, peatones y automovilistas

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, entregó, este jueves, la construcción del colector pluvial en la avenida Acceso Norte, en el fraccionamiento San Jorge, una zona que sufría cada temporada de lluvias por inundaciones, afectando a habitantes, comerciantes y automovilistas; con esta obra de infraestructura hidráulica, se acaba esa situación histórica y se añaden beneficios como mejor movilidad, seguridad y servicios básicos de calidad para casi 10 mil personas de manera directa e indirecta.

El edil destacó que en sólo tres meses se concretó esta infraestructura, misma que incluyó la instalación de más de 210 metros lineales de tubería de 36 pulgadas, cajas de inspección, rejillas y sistemas de captación para dirigir el agua de lluvia hacia el canal del Río Santiago: “fue un compromiso con toda la población que utiliza esta arteria, una de las más transitadas de nuestro municipio y que conecta con la capital”.

Navarro Muñiz señaló que desde el inicio de este gobierno municipal, se anunció que el Ayuntamiento actuaría ante la indolencia y desinterés del organismo INTERAPAS, dependencia que no ha respondido a las emergencias de las familias soledenses: “lo dijomos y lo estamos cumpliendo con recursos municipales; vamos a continuar el plan de trabajo hidráulico en todo el municipio”.

Resaltó que esta intervención cumple con la política gubernamental de atender de fondo las necesidades de la población. “Contento de ver este trabajo en una zona donde por años se inundaba; hoy tenemos un amigo en el Gobierno del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, que apoya a Soledad y nos brinda los recursos para acelerar el desarrollo de las y los soledenses; ya transformamos el entorno con áreas verdes, pintura en los condominios, juegos para niñas y niños y mejor alumbrado, y vamos a seguir para la gente de San Jorge”, afirmó.

La emoción de las y los vecinos también se demostró en el agradecimiento de Daniel Velázquez Montañés, habitante en silla de ruedas, quien recordó que las rampas construidas previamente como parte de la mejora integral del entorno le han permitido desplazarse con mayor facilidad. “Sí nos sirve mucho esta obra para ya no inundarnos; se ha visto mucho el cambio aquí en San Jorge con esta administración, les agradezco, por parte de todos los colonos, por el apoyo que nos han dado”, expresó.

El Ayuntamiento reiteró que esta infraestructura marca un paso firme en la solución de riesgos por lluvias y confirma que escuchar y atender a la población genera mejoras reales en la vida diaria de las y los soledenses.