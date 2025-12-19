AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PONE EN MARCHA OPERATIVO “ESCUELA SEGURA”

– Con la salida a vacaciones de más de 52 mil alumnas y alumnos de educación básica, el Gobierno Municipal activa un esquema de vigilancia en coordinación con la Guardia Civil Municipal para proteger 218 planteles y mantener el saldo blanco.

Con el inicio del periodo vacacional para más de 52 mil alumnas y alumnos de educación básica este 18 de diciembre, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refuerza su compromiso con las familias al activar el operativo “Escuela Segura”, una estrategia preventiva que protege 218 planteles educativos mediante la coordinación entre la Dirección de Educación y Acción Cívica y la Guardia Civil Municipal, a fin de mantener saldo blanco durante el receso escolar, siguiendo la línea de trabajo cercano y atento que ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La directora de Educación y Acción Cívica Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, explicó que el operativo se construye a partir de la coordinación directa entre dependencias municipales: “Nos reunimos con la Guardia Civil Municipal y acordamos qué zonas cubrirían ellos y cuáles nosotros como Educación, para poder cubrir todas las escuelas del municipio y evitar que pueda haber robos”; detalló que el periodo vacacional comprende del 18 de diciembre al 12 de enero, ya que el personal docente tendrá días de curso intensivo antes del regreso a clases.

La funcionaria precisó que el operativo “Escuela Segura” ha reportado saldo blanco en años anteriores, por lo que se busca conservar este resultado con especial atención en la zona oriente y en el fraccionamiento Valle de la Palma, donde la lejanía de los planteles requiere mayor presencia preventiva; además, se mantiene comunicación cercana y permanente con directivos escolares y madres y padres de familia, lo que permite responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad.

Finalmente, destacó la participación responsable de la sociedad de padres de familia, quienes en cada escuela colaboran en el resguardo del equipo tecnológico como computadoras, pantallas y proyectores durante el periodo vacacional; con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar, atender y estar cerca de las familias, priorizando la seguridad de niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo la confianza de la población en una administración que trabaja de manera coordinada y responsable.